Закрыть фронт людьми, а не оружием: в Раде заговорили о дополнительной мобилизации

Более 4000 поправок, законопроект о демобилизации, зарплата в 200 тыс. грн для военных и дополнительный призыв – мобилизационные процессы в Украине не стоят на месте. Однако финального варианта документа о мобилизации еще нет.

Когда примут главный мобилизационный законопроект, демобилизуют ли в ближайшее время срочников, как иностранцы будут служить в украинской армии и почему Арахамия говорит о дополнительной мобилизации – смотрите в эксклюзиве TSN.UA.

Более 4000 поправок к законопроекту о мобилизации

6 марта – новая дата рассмотрения Верховной Радой законопроекта о мобилизации во втором чтении. Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко. Затем законопроект должен быть принят, после чего документ подписывается президентом Владимиром Зеленским.

То есть начнет работу закон не раньше апреля 2024 года, в лучшем случае. Если его примут, потому что процедура предусматривает рассмотрение, внесение правок и голосование. Так что процесс не быстрый и точно не из легких. Ведь в мобилизационный законопроект по состоянию на 22 февраля подали более 4000 правок. Об этом в комментарии "Укринформу" сообщил секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, полковник Службы безопасности Украины Роман Костенко:

"К законопроекту о мобилизации подали 3776 поправок в электронном режиме. Также подавали вручную – это еще ориентировочно 500 поправок. До конца недели их будут вносить в сравнительную таблицу".

Зарплаты для военных

Такой долгий процесс принятия многострадального мобилизационного законопроекта тормозит и другие важные инициативы для военных. К примеру, пересмотр зарплат для военнослужащих. Ведь только после принятия документа о мобилизации смогут увеличить зарплату нашим защитникам. Речь идет о 200 тыс. грн для военнослужащих, которые защищают Украину на "нуле". Об этом сообщил нардеп от "Слуги народа", член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Юрий Здебский, пишет LIGA.net:

"Есть законопроект о мотивации Романа Костенко. Он есть у нас в комитете. Документ для того, чтобы мотивировать людей, которые будут на первой линии, чтобы получали достойную заработную плату – до 200 000 гривен. Этот законопроект мы подали. Сейчас он пока не рассматривается, сейчас – законопроект о мобилизации. Мы будем его рассматривать, вероятнее всего, после мобилизации".

Зарплаты для военных в Украине. / Фото: ТСН.ua

Зарплата для военных в 200 тыс. грн – это предложение президента Владимира Зеленского. Об этом сообщил заместитель главы Комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Юрий Мысягин. Как отмечал нардеп, предполагается, что это касается только тех, кто на "нуле" — более двух лет. Но это еще не окончательное решение. В то же время возникает вопрос – где взять эти деньги?

Дополнительная мобилизация?

Особенно остро этот вопрос возникает на фоне затягивания принятия мобилизационного законопроекта и задержки помощи от США. Масла в огонь подливает и нардеп Давид Арахамия. Он заявляет о дополнительной мобилизации. По словам нардепа, придется закрыть некоторые участки фронта не оружием, а людьми. И ответственны за это не депутаты или военные, а США. Если помощи от Америки не будет или она будет меньше – нужно будет мобилизовать больше людей.

"Если будет помощь меньше, нам нужно больше мобилизовать людей. Если помощь будет больше, тогда коэффициент вооруженности растет и тогда нам нужно меньше людей, потому что мы можем некоторые участки фронта закрывать условно оружием, и не нужно столько людей", – заявил Арахамия.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Закрыть фронт людьми, а не оружием?! В Раде заговорили о дополнительной мобилизации! Давид Арохамия / Фото: Getty Images

Иностранцы будут служить в Нацгвардии

Но есть хорошие новости. Президент Владимир Зеленский подписал указ, разрешающий иностранцам и лицам без гражданства законно служить в Украине. Сделал он это в среду, 21 февраля.

Теперь иностранцы смогут проходить службу в Нацгвардии, но есть условие. Согласно указу, иностранцы должны законно находиться на территории Украины, не иметь судимостей и отвечать требованиям прохождения военной службы. Только тогда они смогут быть приняты на службу в Нацгвардию в добровольном порядке.

Иностранцы могут служить в армии по контракту как на рядовых должностях, так и в должностях сержантского и старшинского состава. Для вступления в ряды Нацгвардии следует обратиться в ТЦК по месту жительства или в воинскую часть, в которой иностранцы хотят проходить военную службу. После медосмотра и профессионального отбора необходимо сдать нормативы по физподготовке. А затем пройти испытательный срок – 2 месяца.

Нацгвардия / Фото: УНІАН

В Раду внесли законопроект о демобилизации

Пока мобилизационный законопроект проходит все круги ада в ВР, другой важный документ внесли в парламент – законопроект о демобилизации срочников. Сделал это 22 февраля лично президент Владимир Зеленский. Проект определен Зеленским "как безотлагательный". Более того, как отмечается на сайте Рады, проект закона уже направлен на рассмотрение комитета по нацбезопасности.

Демобилизация касается военных-срочников, у которых во время военного положения истек срок службы, но его продлили. Согласно тексту документа, конкретных сроков службы, после которых срочник может быть демобилизован, нет, поэтому это будет решать глава государства. Также документ касается военных-срочников, у которых во время военного положения истек срок службы, но его продлили сверх нормы:

"...военнослужащие срочной военной службы, срок воинской службы которых, установленный частью первой статьи 23 действующего Закона, истек во время действия военного положения, и военная служба которых продлена сверх установленных сроков в соответствии с частью девятой статьи 23 действующего Закона, как исключение из положений части девятой статьи 23 действующего Закона увольняются с военной службы в запас в сроки, определенные Указом Президента Украины".

Рассмотреть законопроект в парламенте могут уже 23 февраля. Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко. Поговаривают, что этот документ будет сразу проголосован нардепами и быстро подписан президентом Украины. Однако дождемся официального сообщения.

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