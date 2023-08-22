Закрыть небо: Украина получит F-16 и возможно даже шведские Gripen, но поможет ли это нам

На московских болотах настоящая истерика. Нет, не потому, что первая в современной истории РФ лунная миссия "Луна-25" разбилась собственно об поверхность Луны. Как только Кремль не пытался сорвать предоставление Украине современных западных истребителей, ничего у наших врагов не вышло. А так запугивали Запад, прежде всего Вашингтон, и Третьей мировой и ядерным оружием. И надо сказать, что это работало целых 18 месяцев полномасштабной войны.

Да и сейчас Вашингтон не хочет, чтобы наши пилоты учились собственно в самих США, как и передавать нам F-16 из американского парка, чтобы не провоцировать Россию на эфемерную эскалацию. Хотя надо сказать, что полностью Америка этого не исключает. Первыми свои самолеты Украине передадут Дания и Нидерланды. Об этом стало известно во время визита в эти страны украинской делегации во главе с Владимиром Зеленским. Украинский президент даже посидел в кабине F-16 вместе с премьером Дании на авиабазе Королевских ВВС, где проходят обучение украинские пилоты.

Всего ожидаем 42 самолета от Нидерландов и 19 от Дании: 61 истребитель — 5 эскадрилий, если считать по 12 машин в одной. Хватит ли нам этого? Еще в мае в Минобороны сообщали, что Украине нужно минимум 4 эскадрильи – 48 самолетов. Но эксперты неоднократно отмечали, что для создания более-менее нормального воздушного щита и начала операции по освобождению Крыма, нам нужно до 200 таких истребителей. Хотя, по словам спикера Воздушных Сил Юрия Игната, чтобы заменить старый авиапарк и эффективно выполнять задачи с воздуха — нужно минимум 128 самолетов. В то время как тактическая авиация ВС РФ – это около 1400 боевых машин.

Когда F-16 появятся в украинском небе? По словам премьера Дании Мэтте Фредериксен, первые 6 самолетов из обещанных 19 передадут Украине ближе к Новому году, как только их научатся пилотировать украинские пилоты. Плюс, до поездки в Данию и Нидерланды, президент Зеленский побывал с визитом в Швеции, где также обсуждалась возможность предоставления нам шведских истребителей Gripen. Они, по словам экспертов, легче в эксплуатации и обслуживании, но на их реэкспорт в третьи страны также необходимо разрешение США — в этом самолете американский двигатель и другие комплектующие.

Из этого текста ТСН.ua вы узнаете, какой путь прошла Украина от запроса к гарантии получения современных истребителей, панацея ли это от российских ракет, и как эти самолеты помогут нам в следующих контрнаступлениях, очевидно уже не в этом году.

"Украинские" F-16: почему все гораздо проще?

Еще в июне глава ВВС Норвегии генерал-майор Рольф Фолланд предупреждал: поставка Украины F-16 не станет волшебной палочкой, потому что Киеву понадобится время, чтобы развить способность управлять западными самолетами со сложным вооружением. Например BBC писал, что бельгийскому пилоту нужно было 3 года, чтобы овладеть F-16. Однако Patriot и HIMARS наши военные овладели за недели, а не месяцы. Немалую скорость украинцев до обучения неоднократно отмечали и западные инструкторы.

По словам командующего Воздушными силами Николая Олещука, по результатам тестирования двух украинских пилотов инструкторами из США, они смогут овладеть F-16 за 4 месяца, а не более чем за 2,5 года, поскольку существует гибкая система подхода к каждому пилоту. Однако началу боевой подготовки будут предшествовать 4-месячные языковые курсы.

"Самолеты типа F-16 сделаны таким образом, чтобы пилот сосредотачивался только на использовании вооружения, а не соответственно на технике пилотирования. Остальный самолет сделает для него, даже, если нужно, включит автопилот и тот сам сядет на взлетно-посадочную полосу", – объяснил Олещук.

По словам спикера Пентагона Сабрины Сингх, Украина еще определяется с количеством летчиков, которые будут учиться на F-16. США могут при определенных условиях подключиться к программе (т.е. чтобы украинские пилоты учились непосредственно в Америке – ред.), но пока этим занимаются европейские союзники.

При этом с вопросом начала обучения украинских пилотов на F-16 долгое время была очень непонятна ситуация. Сначала Киев уверяли, что все должно стартовать в июле в Дании, а затем в августе в Румынии. Затем американские СМИ сообщали, что начало учений несколько откладывается. ТСН.ua уже писал, что где-то в течение месяца после Вильнюсского саммита НАТО наши союзники играли в своеобразный пинг-понг: в США утверждали, что европейцы не создали необходимую учебную инфраструктуру (сами учения, которые вроде бы были одобрены, не могли начаться, пока Госдеп не передаст учебные материалы: инструкции, авиационные тренажеры и т.п. – ред.); в Европе отвечали, что все затягивает Вашингтон.

За несколько дней до действительно исторического визита президента Зеленского в Швецию, Данию и Нидерланды, министр обороны Алексей Резников наконец-то подтвердил, что украинские пилоты, инженеры и техники (70 человек – ред.) уже начали обучение на F-16. Дело ведь не только в том, чтобы научить наших летчиков пилотировать эти сложные машины. Эти самолеты еще нужно обслуживать, а это тоже нужно уметь.

Также во время визита в Швецию президент Зеленский заявил, что украинские пилоты уже испытывают шведский истребитель JAS 39 Gripen. Однако уже в понедельник, 21 августа, премьер Швеции Ульф Кристерссон заявил, что в настоящее время новых обязательств по предоставлению Украине шведских самолетов нет. Хотя потом он добавил, что Швеция ничего не исключает в будущем и сделает все возможное, чтобы поддержать Киев и авиацией.

Следующее контрнаступление: как нам помогут F-16?

Еще в июле координатор Совета нацбезопасности по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявлял, что Украина может получить первые самолеты F-16 уже к концу 2023 года. Но уже 11 августа The Washington Post сообщила, что первая группа украинских пилотов завершит обучение на F-16 не раньше лета 2024 года. И только после этого союзники могут передать нам самолеты. Однако впоследствии министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предположил, что первые истребители F-16 предположительно поступят до конца марта 2024 года.

Украинские военные эксперты, ранее комментировавшие предоставление Украине F-16, предполагали, что, возможно, старт обучения наших пилотов, о чем заявят постфактум, не будет объявляться заранее. Возможно, это и так, и для нас это даже хорошо, как и для нашего врага. Меньше знают – больше ударных БПЛА над Москвой. Однако факт остается фактом: до последнего в Вашингтоне не было уверенности, стоит ли передавать Украине современные истребители вообще — слишком Администрация Байдена боялась провоцировать Москву на эфемерную эскалацию.

Что мы только не слыхали. Глава Объединенного комитета начальников штабов США, генерал Марк Милли подвергал публичному сомнению необходимость и пользу истребителей во время продолжающегося украинского контрнаступления. Мол, сейчас ВСУ больше нужна артиллерия ближней и большой дальности, системы ПВО и средства для разминирования (которые нам тоже не предоставляют в достаточном количестве). Уважаемые американские эксперты, побывавшие в Украине и даже съездившие на фронт, в статье The Economist по сути написали то же: что на самом деле F-16 не понадобятся Украине на этом этапе контрнаступления, поскольку Россия имеет большой парк истребителей и мощную ПВО.

Однако на самом деле проблема в другом. В интервью ТСН.ua австрийский военный аналитик Том Купер объяснял, что F-16 уступает российским МиГ-31 и Су-35 по скорости.

"Двигатель имеет определенную максимальную скорость. Он не может лететь быстрее. МиГ-31 и Су-35 намного быстрее F-16. Это значит, что у F-16 немного шансов эффективно с ними бороться. Это первая проблема. Вторая проблема: главная оружие, которое F-16 может развернуть против МиГ-31 и Су-35, имеет меньшую дальность, чем Р-37, которая является основной российской ракетой "воздух-воздух" большой дальности (в противоположность украинским ракетам меньшей, которые производил завод "Артем" ", по которому Россия наносила удары – ред.)", — сказал Том Купер.

F-16 – это универсальный многоцелевой легкий самолет, который может работать одновременно и как истребитель, и как штурмовик. То есть, он может работать как по воздушным целям, обнаруживая и обезвреживая их на большом расстоянии (в зависимости от дальности оружия, которым он будет оснащен – ред.), так и по наземным. В то же время эксперты неоднократно отмечали, что Украине также нужно и F-15 – многоцелевой истребитель, способный переносить большее количество оружия. Как и более простые в обслуживании шведские Gripen и были разработаны для защиты воздушного пространства Швеции от российских самолетов, чем F-16 и F-15. Однако пока речь о нем не идет.

По словам Юрия Игната, истребители F-16 уже садились на аэродромах в Миргороде и Староконстантинове во время Евро-2012 и в 2018 году. То есть, строить новые взлетно-посадочные полосы не надо, как это подчеркивали некоторые эксперты.

"Если должным образом подготовить эти полосы, то вообще никаких проблем нет. Есть еще проблемы для F-16 с низко расположенным воздухозаборником, что может засасывать посторонние предметы. Это тоже опасно, и за этим надо ухаживать. Тогда самолеты садились в мирное время — не было обстрелов и ракетных ударов. В нынешних условиях нужна другая логистика и инфраструктура, которая будет защищать самолеты в условиях боевых действий. Но Украина научилась беречь свои ежедневно выполняющие задачи самолеты и на таких условиях будут работать и американские истребители", — добавил Юрий Игнат.

Однако больше всего, что беспокоит как украинских, так и западных военных экспертов, — это время, которое было потрачено на принятие решения в Вашингтоне. Это очень напоминает ситуацию с немецкими танками Leopard и другим тяжелым вооружением. Пока наши западные союзники медлили, Россия смогла нарастить собственный выпуск ударных БПЛА — "Ланцетов" и "Орланов", а теперь еще и приближается к собственному выпуску "шахедов", которым просто выжигает тяжелую технику на поле боя во время контрнаступления Сил обороны Украины.

Похожая ситуация и с истребителями. Долгое промедление с началом обучения украинских пилотов и собственно с самим решением о передаче Украине F-16, которые существенно усилили бы нашу систему ПВО накануне очередного отопительного сезона, когда Россия снова будет бомбить украинские объекты критической инфраструктуры, — не совсем понятный шаг со стороны США. Не говоря уже о продолжающемся контрнаступлении Сил обороны Украины. Наличие у нас истребителей F-16 уже сейчас по крайней мере сделало бы невозможным использование россиянами управляемых авиабомб на поле боя. Поэтому очевидно, что современные истребители, которые мы получим только к концу весны 2024 года, станут в бою во время одного из следующих контрнаступлений ВСУ, возможно и во время операции по освобождению Крыма.