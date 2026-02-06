- Дата публикации
Закрытие детсадов: в одном из районов Киева пошли на непростое решение
Родители требуют не закрывать заведения ЗДО.
По Киеву ходят слухи о приостановлении работы детских садов в одном из левобережных районов столицы. Речь идет о Дарницком районе, где после атаки россиян много жилых домов и детсадов остались без тепла.
В Сети распространяется информация, что в Дарницком районе хотят приостановить функционирование учреждений дошкольного образования из-за отсутствия теплоснабжения. Родители сообщают, что дети вынуждены мерзнуть или посещать другие заведения.
Не закрывать садики: чего требуют родители
«В Дарницком районе массово закрываются детские сады из-за отсутствия тепла. Сотни семей остаются без выхода: либо бросать работу, либо оставлять детей без надлежащего ухода. Это не „временные неудобства“. Это угроза здоровью и безопасности детей и прямое игнорирование их базовых потребностей», — пишут родители
Люди требуют от городской и районной власти:
не допустить закрытия ЗДО
предоставить заведениям альтернативные средства для обогрева помещений
перевести садики на бесперебойное электрическое питание
«Дети не должны становиться заложниками бездействия чиновников.
Мы просим максимальной огласки и публичной реакции власти.
Так не должно быть. Дети — не статистика и не проблема, которую можно «пересидеть», — отмечается в сообщении.
Что говорят в управлении образования
В управлении образования Дарницкого района прокомментировали ситуацию с детскими садами.
«На сегодняшний день у нас пока все садики работают. Вопрос об их возможном закрытии снят. Мы планируем усилить обогрев помещений ЗДО обогревателями и другими средствами. До понедельника они будут работать», — сообщили ТСН.ua в управлении образования Дарницкого района.
Там не смогли дать ответ — насколько садики района обеспечены генераторами и другой вспомогательной техникой. Генераторами точно оборудованы кухни детских садов, а вот есть ли они для других нужд — ответить не смогли.
«На выходных мы будем прогревать помещения групп в садиках. Это продлится два дня, чтобы в дальнейшем понимать, какая температура в помещениях. К понедельнику мы будем знать имеющееся количество обогревателей помещений, возможно даже их будут приносить родители. Нужно искать выход из ситуации, потому что до конца отопительного сезона в помещениях некоторых садиков района тепла точно не будет», — добавляют в управлении.
Услышали просьбу родителей
Там надеются на помощь от города в дополнительных обогревателях для помещений садов, которые остались без тепла.
В управлении подтверждают, что сначала рассматривался вариант о том, чтобы перевести детей из садиков без тепла в те заведения, где тепло есть, но родители детей против такого решения.
«К нам приходило много родителей, они не хотят, чтобы их детей переводили в садики где есть отопление. Им туда очень далеко добираться, нужно делать пересадки двумя маршрутками, а в такую холодную погоду это очень трудно — ехать утром, а потом вечером. Поэтому от такого варианта отказались. Родители готовы утеплять детей, помогать с обогревателями, лишь бы садики работали. Поэтому будем работать совместно, как будет дальше, пока не известно. Все зависит от того, какой температурный режим будет в садиках в понедельник», — отмечают в управлении.