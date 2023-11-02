Закрытие границы с Польшей: кто не сможет уехать из Украины в случае забастовки перевозчиков

Эксперт рассказал о том, чего ждать тем, кто уезжает в легковом и пассажирском транспорте.

В пятницу польские перевозчики запланировали начать масштабную забастовку на границе с Украиной. Это означает, что определенный период времени один или несколько участков границы могут быть заблокированы для проезда транспорта.

Как выяснил ТСН.ua, украинские чиновники говорят, что их польские коллеги уже призвали протестующих не блокировать границу.

"Сейчас продолжаются рабочие консультации с коллегами из Министерства инфраструктуры Польши. Мы знаем их позицию о том, что они не поддерживают протест и направили протестующим соответствующую информацию с призывом не блокировать границу. Параллельно проводим переговоры с профильным директоратом Европейской Комисии", - рассказал в комментарии для ТСН.ua заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Сергей Деркач.

Кроме того, в ситуацию вмешались украинские дипломаты, которые сейчас тоже пытаются ее урегулировать.

В то же время, одним из главных вопросов остается то, будет ли ограничен проезд для легкового и пассажирского транспорта.

Ответ на этот вопрос в комментарии для ТСН.ua дал вице-президент Ассоциации международных автомобильных перевозчиков Украины Владимир Балин.

"Из опыта предыдущих забастовок можно сказать, что препятствий для легкового и пассажирского транспорта не было. Это касалось только грузовых автомобилей. Надеюсь, что на этот раз забастовка не произойдет, но риск высокий", — говорит Владимир Балин.

По его словам, у польских перевозчиков есть два основных требования. "Первое – это непрозрачность работы электронной очереди, они недовольны ее работой. У нас, кстати, тоже есть нарекание на нее. Это технические вопросы, которые нужно решать. Второй вопрос – они хотят, чтобы на рынке перевозок Польша-Украина был паритет. То есть сколько мы осуществляем перевозок, столько могут осуществлять и они. Главная их цель – равные возможности на рынке. До войны они осуществляли не более 35% перевозок".

Как известно, польские перевозчики требуют:



• вернуть украинским перевозчикам разрешения;

• усилить для иностранных перевозчиков правила перевозок по ЕКМТ;

• невозможность регистрации компаний в Польше, если финансы компании находятся не на территории ЕС;

• отдельную очередь в Е-очереди для авто на номерах ЕС;

• отдельную очередь на всех границах для пустых фур;

• получить доступ к системе "Шлях".

О том, что польские перевозчики все же будут пропускать легковой и пассажирский транспорт – на это надеется соучредитель Международной транспортной ассоциации Украины Игорь Оверко.

"Забастовки были и раньше. Перекрывали движение на один-два дня преимущественно в пункте пропуска "Ягодин". Вообще, есть информация, что на этот раз они передумали, но все же увидим, как будут разворачиваться события", — говорит Игорь Оверко.

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