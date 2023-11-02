Закрытие польской границы: пограничники предупредили об угрозе, посол рассказал детали

Накануне 3 ноября, когда польские перевозчики запланировали провести масштабную забастовку и, возможно, заблокировать несколько участков границы, украинские пограничники предупредили о возможном усложнении движения.

"По имеющейся информации, польские перевозчики планируют проведение длительной акции, которая может начаться с 3 ноября. Во время своих действий они имеют намерение блокировать движение грузового транспорта, который будет перемещаться через украинско-польскую границу в направлении пунктов пропуска "Ягодин-Дорохуск", "Краковец-Корчева", "Рава-Русская-Хребенное". Усложнение движения возможно как на въезд в Польшу, так и на выезд. В свою очередь органы государственной власти Украины принимают все возможные меры для нормализации трансграничного движения", – сообщила Госпогранслужба Украины.

Какой транспорт не будут пускать

Со своей стороны, чрезвычайный и полномочный посол Украины в Республике Польша Василий Зварыч в комментарии для ТСН.ua рассказал новые подробности того, что известно о забастовке и возможном блокировании границы.

Мы задали дипломату несколько вопросов – о том, ожидается ли блокирование движения пассажирского транспорта, будут ли сложности в перемещении гуманитарной и военной помощи, как отреагировали на новость о забастовке польские чиновники.

"Сложностей для проезда легкового и пассажирского транспорта не ожидаем, поскольку забастовка польских перевозчиков касается исключительно грузового автотранспорта. Кроме того, даже грузовой транспорт не будет полностью заблокирован, – сообщил нам посол. – Забастовщики планируют, правда, существенно ограничить его движение и пропускать всего один грузовик в час. Такое усложнение движения крайне нежелательно, поскольку повлечет за собой существенное замедление перевозок и тем самым нанесет ущерб как украинскому, так и польскому и иностранному бизнесу при выполнении их контрактов на поставку товаров".

К этому Василий Зварыч добавляет: "Именно поэтому к этой проблеме мы привлекаем внимание не только польской стороны, но и европейских институций. Разговоры с организаторами забастовки продолжаются на уровне воеводства. Польские власти пытаются достичь с ними определенных компромиссов. По состоянию на сегодняшний день уже известно, что перед пунктами пропуска "Хребенное-Рава Русская" и "Корчева-Краковец" забастовка начнется не 3 ноября, как планировалось, а в понедельник, 6 ноября. Что касается забастовки перед пунктом пропуска "Дорохуск-Ягодин", то пока ее начало остается в планах на 3 ноября (впоследствии выяснилось, что она также перенесена на 6 ноября – Ред.). Держим эту ситуацию на особом контроле".

Заблокируют ли военную и гуманитарную помощь

По словам Василия Зварыча, грузовики с гуманитарной и военной помощью блокироваться не будут.

"Согласно поданным заявкам от польских протестующих, они планируют ограничивать движение только грузовых транспортных средств. А те транспортные средства, которые будут осуществлять перевозки для военных нужд Вооруженных сил Украины, международной гуманитарной помощи, горючего, живых животных и опасных и скоропортящихся грузов, должны пропускаться беспрепятственно", – уточнил Василий Зварыч.

Просят не допустить блокирования

На вопрос, как польские коллеги отреагировали на то, что возможна забастовка, посол ответил нам следующее:

"Мы постоянно сигнализируем польской стороне о вреде от такой формы протеста для интересов как Украины, так и Польши и всей Европы. По этому поводу Посольство направило в МИД Польши официальную ноту с настойчивой просьбой не допустить блокирования или ограничения движения в пунктах пропуска. Всем известно, что и без этого пункты пропуска на украинско-польской границе находятся под чрезвычайной нагрузкой в результате российской вооруженной агрессии против Украины. Преступные действия россии привели к разрушению соответствующей инфраструктуры и логистически-транспортных цепочек экспорта украинских товаров, поэтому львиная часть товаров перевозится наземным транспортом. Из-за ограниченных пропускных возможностей пунктов пропуска трудности испытывают не только украинские, но и иностранные компании, в том числе польские, функционирующие в Украине. Поэтому сознательное и целенаправленное усложнение движения товаров через границу польскими перевозчиками в нынешней ситуации является крайне неуместным и вредным для нас всех. Тем более, что требования, предъявляемые польскими перевозчиками, априори невозможны для выполнения, поскольку они выходят за рамки существующего правового поля и противоречат взаимным обязательным к выполнению обязательствам между Украиной, ЕС и Польшей".

По словам Василия Зварыча, польские власти продолжают разговор с потенциальными забастовщиками. "Главную роль в этом процессе играют воеводы Люблинского и Подкарпатского воеводств, с которыми мы также на постоянной связи. Кроме того, мы в контакте с министерством инфраструктуры Польши и с уполномоченной правительства Польши по вопросам польско-украинского сотрудничества в области развития пани Ядвигой Эмилевич. На днях пани Эмилевич посещала Украину с очередной успешной, я считаю, деловой миссией, связанной с расширением участия польского бизнеса в проектах восстановления Украины", – сказал нам Василий Зварыч.

Он добавил: "Вообще торгово-экономические отношения между Украиной и Польшей развиваются по восходящей, объемы торговли растут, Польша остается для Украины торговым партнером номер один среди европейских стран, и мы заинтересованы в том, чтобы граница не разделяла, а объединяла нас и не создавала дополнительных трудностей для реализации огромного потенциала нашего партнерского сотрудничества. Но постоянные угрозы блокирования границы, забастовки с ограничением движения товаров, которые мы наблюдаем со стороны польских перевозчиков или, как раньше – фермеров, не придают позитива для имиджа Польши и в целом ограничивают возможности расширения участия польского бизнеса в проектах восстановления Украины. Это действительно проблемный вопрос, над решением которого работают польские власти Мы, со своей стороны, открыты к диалогу и к конструктивному сотрудничеству, чтобы современные и будущие отношения не строить на блокадах, а на дополнении потенциала друг друга в общеевропейских масштабах. Именно поэтому мы надеемся и будем делать во взаимодействии с польской стороной все для того, чтобы здравый смысл и добрая воля победили, и чтобы польские перевозчики согласились все же отменить блокаду или ограничение движения товаров через границу, которая и так перегружена в условиях войны".

Ранее сообщалось, что транспортник назвал сценарий событий в случае блокирования границы.

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