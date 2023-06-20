Закрытые и фейковые укрытия на карте: в полиции прокомментировали подозрение чиновнику КГГА

Следователи полиции Киева совместно с сотрудниками Департамента стратегических расследований НПУ установили причастность еще одного чиновника к гибели у укрытия.

В полиции Киева сообщили подробности о вручении подозрения директору Департамента муниципальной безопасности Киевской городской государственной администрации Роману Ткачуку. В частности, на карте укрытий Киева были обозначены бомбоубежища, которых не было или они были закрыты.

Об этом сообщили в полиции Киева.

В полиции подчеркнули, что из-за служебной халатности укрытия, которые были нанесены на карту, были закрыты или вообще не функционировали. Столичные власти же игнорировали жалобы киевлян.

"Вследствие служебной халатности директора Департамента муниципальной безопасности киевляне, будучи введенными в заблуждение информацией, размещенной на карте укрытий города Киева, после оповещения об угрозе воздушной атаки отправлялись по адресам, по которым укрытий не существовало или они были закрыты или не пригодны для использования, чем подвергали себя опасности. По этому поводу с 24 февраля 2023 года по 1 июня 2023 года в адрес возглавляемого подозреваемым Департамента поступило более 400 жалоб граждан, которые были проигнорированы", - сообщили в полиции.

Из-за ложной информации на карте укрытий города Киева, в адрес директора Департамента муниципальной безопасности обращались и председатели районных в г. Киеве государственных администраций и владельцы помещений, в которых, согласно данной карты, должны находиться защитные сооружения гражданской защиты.

"Кроме того, 1 июня 2023 года в Деснянском районе города Киева от действия поражающих факторов взрыва ракеты погибли три человека, в том числе малолетний ребенок, еще семь граждан получили травмы различной степени тяжести. Установлено, что погибшие лица после сигнала оповещения "Воздушная тревога" пытались попасть в укрытие, расположенное в помещении коммунального медицинского учреждения. Однако дверь в помещение, где находится укрытие, им не открыли и, как следствие, люди погибли и получили травмы у входа в медицинское учреждение", - отметили в полиции.

Директору Департамента муниципальной безопасности КГГА инкриминируют по ч. 2 ст. 367 УК Украины - служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия. Ему грозит от двух до пяти лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и со штрафом от двухсот пятидесяти до семисот пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или без такового.

Закрытые укрытия в Киеве

В ночь на 1 июня российская армия выпустила в направлении Киева 10 ракет "Искандер". В результате атаки погибли три человека, среди них 9-летний ребенок. Они пришли, чтобы спрятатся до укрытия, однако оно было закрыто.

После громкого скандала суд назначил трем чиновникам меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, охраннику медучреждения – в виде содержания под стражей без определения альтернативы.

Также в столице решили проверить все бомбоубежища. После этого разразился скандал, поскольку туда закупали дорогостоящее кухонное оборудование и барабаны, хотя сами укрытия все еще были не в надлежащем состоянии.

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