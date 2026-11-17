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Закрытые мосты, ограничения в метро и такси по 900 гривен: в Киеве произошел транспортный коллапс из-за ударов РФ
В результате массированной атаки РФ на Киев погибли два человека, были повреждены Северный и Южный мосты, а также «зеленая» линия метро. Как работает общественный транспорт и сколько стоит поездка на такси с левого берега на правый.
В результате обстрелов со стороны оккупантов Киев оказался в пробках. Насколько сложно сейчас на машине добраться с левого берега на правый.
Россияне вновь нанесли удары по Северному и Южному мостам — в настоящее время движение по обоим мостам временно приостановлено, а в городе есть погибшие, пострадавшие и разрушения в четырёх районах.
Об этом говорится в репортаже ТСН.
Закрыты Северный и Южный мосты, а также внесены изменения в график работы метро
В настоящее время движение по Северному и Южному мостам временно приостановлено. Общественный транспорт будет курсировать в объезд, на некоторых направлениях увеличено количество автобусов — актуальные маршруты можно посмотреть на сайте «Киевпастранса».
Есть ограничения и в работе метрополитена:
в частности, на «зеленой» ветке поезда курсируют от станции «Сырце» до станции «Выдубичи»;
движение на участке «Осокорки» — «Червоный Хутор» приостановлено из-за повреждения наземной инфраструктуры метрополитена.
Утром на Северном мосту побывал глава столицы Виталий Кличко. Сейчас эксперты оценивают масштабы разрушений, но и без этого на видео видно, что взрывы оборвали часть вантов моста.
Погибшие, разрушения в четырёх районах и перебои с водоснабжением и отоплением
Ракетный террор, пожары и масштабный транспортный коллапс. Начиная со вчерашнего вечера, россияне начали массированную атаку на Украину, нанеся удары с помощью баллистических ракет и беспилотников.
Столица оказалась под вражеским обстрелом. Два человека погибли, ещё один пострадал в Оболонском районе Киева, сообщает ГСЧС. Во время атаки спасатели извлекли человека, оказавшегося под завалами — мужчину передали медикам.
Последствия ударов и пожара были зафиксированы сразу в четырёх районах:
Голосеевском;
Деснянском;
Днепровском;
Оболонском.
В городе были повреждены жилые дома, а также горели склады и другие нежилые здания. Оккупанты также обстреливали объекты критически важной инфраструктуры, в результате чего в части столицы начались перебои с водоснабжением и отоплением.
Цены на такси взлетели, несмотря на договоренности с правительством
Наряду с длиной пробок растут и цены на такси:
чтобы добраться с улицы Григоренко (левый берег) на Крещатик, нужно заплатить не менее 700 гривен;
до станции метро «Житомирская» — уже 934 гривны;
поездка из «Червоного Хутора» на Борщаговку обойдется в 720 гривен;
поездка с проспекта Красной Калины, что на Троещине, на Борщаговку — более 600 гривен.
И это на фоне договоренностей между правительством и крупнейшими агрегаторами — в условиях транспортного коллапса и беспокойства — не завышать цены искусственно.
▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: АДСКОЕ УТРО В КИЕВЕ! БАЛИСТИЧЕСКИЙ УДАР: РАЗРУШЕННЫЕ МОСТЫ, ОСТАНОВЛЕННОЕ МЕТРО И ПОГИБШИЕ