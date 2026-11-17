Северный мост после атаки РФ / © Associated Press

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В результате обстрелов со стороны оккупантов Киев оказался в пробках. Насколько сложно сейчас на машине добраться с левого берега на правый.

Россияне вновь нанесли удары по Северному и Южному мостам — в настоящее время движение по обоим мостам временно приостановлено, а в городе есть погибшие, пострадавшие и разрушения в четырёх районах.

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Об этом говорится в репортаже ТСН.

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Закрыты Северный и Южный мосты, а также внесены изменения в график работы метро

В настоящее время движение по Северному и Южному мостам временно приостановлено. Общественный транспорт будет курсировать в объезд, на некоторых направлениях увеличено количество автобусов — актуальные маршруты можно посмотреть на сайте «Киевпастранса».

Есть ограничения и в работе метрополитена:

в частности, на «зеленой» ветке поезда курсируют от станции «Сырце» до станции «Выдубичи»;

движение на участке «Осокорки» — «Червоный Хутор» приостановлено из-за повреждения наземной инфраструктуры метрополитена.

Утром на Северном мосту побывал глава столицы Виталий Кличко. Сейчас эксперты оценивают масштабы разрушений, но и без этого на видео видно, что взрывы оборвали часть вантов моста.

Погибшие, разрушения в четырёх районах и перебои с водоснабжением и отоплением

Ракетный террор, пожары и масштабный транспортный коллапс. Начиная со вчерашнего вечера, россияне начали массированную атаку на Украину, нанеся удары с помощью баллистических ракет и беспилотников.

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Столица оказалась под вражеским обстрелом. Два человека погибли, ещё один пострадал в Оболонском районе Киева, сообщает ГСЧС. Во время атаки спасатели извлекли человека, оказавшегося под завалами — мужчину передали медикам.

Последствия ударов и пожара были зафиксированы сразу в четырёх районах:

Голосеевском;

Деснянском;

Днепровском;

Оболонском.

В городе были повреждены жилые дома, а также горели склады и другие нежилые здания. Оккупанты также обстреливали объекты критически важной инфраструктуры, в результате чего в части столицы начались перебои с водоснабжением и отоплением.

Цены на такси взлетели, несмотря на договоренности с правительством

Наряду с длиной пробок растут и цены на такси:

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чтобы добраться с улицы Григоренко (левый берег) на Крещатик, нужно заплатить не менее 700 гривен ;

до станции метро «Житомирская» — уже 934 гривны ;

поездка из «Червоного Хутора» на Борщаговку обойдется в 720 гривен ;

поездка с проспекта Красной Калины, что на Троещине, на Борщаговку — более 600 гривен.

И это на фоне договоренностей между правительством и крупнейшими агрегаторами — в условиях транспортного коллапса и беспокойства — не завышать цены искусственно.

▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: АДСКОЕ УТРО В КИЕВЕ! БАЛИСТИЧЕСКИЙ УДАР: РАЗРУШЕННЫЕ МОСТЫ, ОСТАНОВЛЕННОЕ МЕТРО И ПОГИБШИЕ

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