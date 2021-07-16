Закрытые, привязанные и одинокие: условия некоторых детских реанимаций в Украине мир назвал бы пытками

Что скрывают детские реанимации воочию увидели журналисты.

ТСН.Тиждень прорвался сквозь закрытую дверь детских реанимаций, потому что это не смогли сделать убитые горем родители.

"Мне девушки там сказали, падай к врачу в ноги, проси, чтобы тот поговорил с заведующей отделением, чтобы тебя пустили к ребенку. Мне сказали: " Посещение два раза в сутки. Все ", — с ужасом вспоминает мама 5-летнего малыша, который всю ночь звал ее из палаты интенсивной терапии. Но он не дождался, проститься они так и не успели.

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И это в то время, когда весь цивилизованный мир признал, мама для ребенка — это настоящее лекарство. Научно доказано, что само ее присутствие дает гораздо выше шансы на выздоровление малышей.

Украинский реаниматолог Павел Сильковский в этом тоже убежден: "Когда ребенок попадает в больницу, для него это стресс. А если мы еще заберем родителей, это будет еще больший стресс, то о каком выздоровлении мы тогда можем говорить?".

Но тогда как половина больниц признает 592 приказ Минздрава, который обязывает открыть двери во все детские реанимации страны, а другая половина живет еще советским предписанием — никого не пускать.

Что происходит за закрытыми дверями критических отделений? Почему привязывать детей к постели — можно только в исключительных случаях, а практику оставлять без мам — мир назвал пытками? ТСН.Тиждень прописали алгоритм действий, который позволит защитить себя и ребенка, но не разругаться с врачами.

Продолжение шокирующего реанимационного рейда в воскресенье в 19.30 только в ТСН.Тижня с Аллой Мазур.

ТСН.Тиждень прорвался сквозь закрытую дверь детских реанимаций, потому что это не смогли сделать убитые горем родители

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