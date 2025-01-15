Закрытые супермаркеты, разбитые дома и люди, которые никуда не едут: как Покровск становится городом-призраком

Российская оккупационная армия приближается к городу Покровск Донецкой области. Этот населенный пункт постоянно страдает от обстрелов, однако там до сих пор есть люди.

В Покровске Донецкой области прекращают работу шахты. Ситуация в городе обостряется, ведь враг сует с двух сторон.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Натальи Нагорной.

В Покровске съемочная группа ТСН может быть не больше часа – военные 109 бригады ТРО взяли у побратымов РЭБ, чтобы заехать сюда и еще раз увидеть город, пытающийся захватить враг.

Многоэтажный дом в Покровске

Водитель ТСН Эльшад – азербайджанец, живший в Харькове. Почти три года назад он надел форму, пошел на войну и пытается разговаривать только по-украински.

Об обороне Покровска, на который россияне суют уже более полугода, он говорит – держатся.

"Мы заезжаем в город не так, как обычно - окольными путями, в ту часть, которая условно дальше от линии боевых действий. Здесь в относительно целой его части, хотя окна все побиты. Мы вообще заехали сюда только потому, что очень сильный туман. Мы пытаемся насмотреться на Покровск, пока он по крайней мере такой, еще не полностью разбит", - говорит Наталья Нагорная.

До полномасштабной войны Покровск был уютным городом. Пока сюда не приблизились россияне. Отели и супермаркеты здесь сейчас закрыты и разрушены.

Люди на улицах Покровска

Виталий - местный житель, он вспоминает, что раньше здесь было хорошо жить, сейчас пришлось уехать. Он высматривает квартиры и дома, чтобы потом позвонить друзьям и знакомым и рассказать, цело ли до сих пор их жилье. И конечно, чтобы увидеть свой дом.

Виталий не верит, что дом могут оккупировать. Не хочет верить

"Тихий город для жизни россияне превратили в призрак, может, это слишком банально называть города призраками, когда здесь остаются тысячи людей, но жить здесь я не знаю, как можно", - отмечает Наталья Нагорная.

Улицы Покровская

Благодаря туману, на улицы выходят люди. Возле бывшего авторынка - стихийная торговля, а вдруг кто-то купит что-то из самого необходимого - например, газовый баллон. Местные говорят, что никуда не едут, поскольку имеют или больных родственников, или им не хватает средств, чтобы обустроиться на новом месте.

Голодные брошенные собаки здесь и правда повсюду. А еще отчаяние. У уже неработающей заправки собрались люди. Здесь теперь можно пообщаться разве так - позвонить друг с другом они не могут. Люди передвигаются по городу с сумками и тачками - сюда еще заезжают автобусы, но давно не ходят маршрутки.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: В ЭТИ МИНУТЫ! КРИТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В ПОКРОВСКУ — повсюду брошенные ЖИВОТНЫЕ!

Напомним, украинские военные делают все возможное, чтобы сорвать планы российской армии по окружению Покровска.

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