"Закрывали детей в шкафу и обматывали скотчем": в киевском детсадике пытали малышей (видео 18+)

Об ужасном случае, который произошел в одном из киевских детсадов, сообщила столичная полиция. По словам правоохранителей, речь идет о коррекционном учреждении, где находились дети с нарушениями физического развития.

Подробности полицейские сообщили в комментарии для ТСН.ua.

"В Киеве правоохранители разоблачили четырех "воспитателей" коррекционного детсада, которые пытали и издевались над детьми. В помещении частного заведения среди "методов" воспитания было физическое и психологическое насилие. Четырем работницам по согласованию с Киевской городской прокуратурой были объявлены подозрения", — сообщили нам в отделе коммуникаций полиции Киева.

По словам старшего следователя отдела расследования преступлений, совершенных детьми следственного управления столичной полиции Дмитрия Федорко, персонал учреждения систематически совершал в отношении детей насильственные действия и пытки:

"После того, как родители отводили деток с нарушениями физического развития в учреждение, стоимость пребывания в котором составляла от 8 до 15 тысяч гривен, за дверью начинались пытки и издевательства. Именно такими "методами" работницы сада учили малолетних. Из-за особенностей физического развития воспитанники не могли рассказать о пытках родителям. За невыполненные задания фигурантки закрывали детей в шкафу, наступали ногами на руки, высмеивали и оскорбляли ребенка в присутствии других деток, заставляли стоять длительное время в неудобном положении, придушивали, применяли болевые приемы, обматывали скотчем и закрывали рот полотенцем ”.

Коррекционный детский сад в Киеве. Фото предоставлено отделом коммуникаций полиции Киева

К этому полицейские добавляют следующее: "Разоблачили противоправную деятельность персонала учреждения следователи столичного главка и оперативники миграционной полиции Киева при процессуальном руководстве городской прокуратуры. Правоохранители провели обыск по адресу расположения учреждения и месту жительства директора, по результатам которого изъяли вещественные доказательства преступной деятельности фигурантов".

Воспитателей киевского детсада подозревают в пытках детей

Как стало известно, сейчас четырем работницам сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 127 Уголовного кодекса Украины – пытки, совершенные повторно или по предварительному сговору группой лиц. Подозреваемым грозит от пяти до десяти лет лишения свободы. Участие других работников учреждения в издевательстве над детьми устанавливается.

"Также следователи вручили подозреваемым ходатайство об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. В ходе следствия будет дана оценка действиям руководства заведения, контролирующих органов и других учреждений, которые предоставляли разрешительную документацию на функционирование заведения", — добавил Дмитрий Федорко. .

В свою очередь, в Киевской городской прокуратуре сообщили, что уже идентифицированы в качестве потерпевших трех детей возрастом от 5 до 6 лет. Также в прокуратуре добавили, что, согласно материалам следствия, детсад работал, якобы по методике АВА-терпапии (подкрепление желаемого поведения), но на самом деле воспитатели причиняли малышам сильную физическую боль и моральные страдания.

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