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Закулисье переговоров о Минских соглашениях и конфликт с РФ: смотрите онлайн ток-шоу "Право на владу" 10 февраля

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Закулисье переговоров о Минских соглашениях и конфликт с РФ: смотрите онлайн ток-шоу "Право на владу" 10 февраля

Право на владу

В "Право на владу" 10 февраля обсудят закулисье переговоров о Минским соглашениям и текущую ситуацию конфликта с агрессором.

В прямом эфире общественно-политического ток-шоу "Право на владу" 10 февраля Наталья Мосейчук и гости студии будут обсуждать ход переговоров о Минским соглашениям и текущую ситуацию конфликта со страной-агрессорой РФ.

В условиях, когда Россия продолжает стягивать войска к границам нашей страны, западные союзники направляют в Украину самолеты с оружием. Несмотря на это, иностранные лидеры и дипломаты продолжают переговоры с Кремлем.

Эксперты, политики и гости студии подискутируют, к какому пределу могут подняться ставки в ходе этих переговоров. Во время выпуска поднимут вопрос, состоится ли встреча Зеленского и Путина. Зрители также узнают, о чем ведутся заголовочные переговоры, в том числе и по Минским соглашениям, на каких условиях и какой ценой можно вернуть оккупированный Донбасс.

Кроме того, в студии обсудят, как изменилась ситуация для Украины после того, как в игру вступил Китай, и какова будет развязка нового "Карибского кризиса".

В программе примут участие:

  • генеральный прокурор Ирина Венедиктова,
  • и. о. директора Государственного бюро расследований Алексей Сухачев,
  • вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук,
  • лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия,
  • народный депутат "Батькивщины" Сергей Власенко,
  • сопредседатель фракции "ОПЗЖ" Юрий Бойко,
  • народный депутат от партии "Голос" Роман Костенко,
  • чрезвычайный и полномочный посол Александр Чалый,
  • народный депутат от "ОПЗЖ" Александр Качный,
  • народный депутат от группы "За будущее" Виктор Бондарь,
  • министр топлива и энергетики (2007-2010, 2014) Юрий Продан,
  • политический эксперт Михаил Чаплыга,
  • представитель Донецка в минской Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш,
  • куратор батальона "Кривбасс" Николай Колесник,
  • экономический обозреватель Deutsche Welle из Берлина Андрей Гурков.

Новый выпуск ток-шоу "Право на владу" смотрите уже сегодня, 10 февраля, на телеканале "1+1" в 21:45, а также в онлайн-трансляции на страницах ТСН в Facebook и YouTube.

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