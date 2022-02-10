Закулисье переговоров о Минских соглашениях и конфликт с РФ: смотрите онлайн ток-шоу "Право на владу" 10 февраля

В "Право на владу" 10 февраля обсудят закулисье переговоров о Минским соглашениям и текущую ситуацию конфликта с агрессором.
В прямом эфире общественно-политического ток-шоу "Право на владу" 10 февраля Наталья Мосейчук и гости студии будут обсуждать ход переговоров о Минским соглашениям и текущую ситуацию конфликта со страной-агрессорой РФ.
В условиях, когда Россия продолжает стягивать войска к границам нашей страны, западные союзники направляют в Украину самолеты с оружием. Несмотря на это, иностранные лидеры и дипломаты продолжают переговоры с Кремлем.
Эксперты, политики и гости студии подискутируют, к какому пределу могут подняться ставки в ходе этих переговоров. Во время выпуска поднимут вопрос, состоится ли встреча Зеленского и Путина. Зрители также узнают, о чем ведутся заголовочные переговоры, в том числе и по Минским соглашениям, на каких условиях и какой ценой можно вернуть оккупированный Донбасс.
Кроме того, в студии обсудят, как изменилась ситуация для Украины после того, как в игру вступил Китай, и какова будет развязка нового "Карибского кризиса".
В программе примут участие:
- генеральный прокурор Ирина Венедиктова,
- и. о. директора Государственного бюро расследований Алексей Сухачев,
- вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук,
- лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия,
- народный депутат "Батькивщины" Сергей Власенко,
- сопредседатель фракции "ОПЗЖ" Юрий Бойко,
- народный депутат от партии "Голос" Роман Костенко,
- чрезвычайный и полномочный посол Александр Чалый,
- народный депутат от "ОПЗЖ" Александр Качный,
- народный депутат от группы "За будущее" Виктор Бондарь,
- министр топлива и энергетики (2007-2010, 2014) Юрий Продан,
- политический эксперт Михаил Чаплыга,
- представитель Донецка в минской Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш,
- куратор батальона "Кривбасс" Николай Колесник,
- экономический обозреватель Deutsche Welle из Берлина Андрей Гурков.
Новый выпуск ток-шоу "Право на владу" смотрите уже сегодня, 10 февраля, на телеканале "1+1" в 21:45, а также в онлайн-трансляции на страницах ТСН в Facebook и YouTube.