Закулисье переговоров о Минских соглашениях и конфликт с РФ: смотрите онлайн ток-шоу "Право на владу" 10 февраля

Закулисье переговоров о Минских соглашениях и конфликт с РФ: смотрите онлайн ток-шоу "Право на владу" 10 февраля

В "Право на владу" 10 февраля обсудят закулисье переговоров о Минским соглашениям и текущую ситуацию конфликта с агрессором.

В прямом эфире общественно-политического ток-шоу "Право на владу" 10 февраля Наталья Мосейчук и гости студии будут обсуждать ход переговоров о Минским соглашениям и текущую ситуацию конфликта со страной-агрессорой РФ.

В условиях, когда Россия продолжает стягивать войска к границам нашей страны, западные союзники направляют в Украину самолеты с оружием. Несмотря на это, иностранные лидеры и дипломаты продолжают переговоры с Кремлем.

Эксперты, политики и гости студии подискутируют, к какому пределу могут подняться ставки в ходе этих переговоров. Во время выпуска поднимут вопрос, состоится ли встреча Зеленского и Путина. Зрители также узнают, о чем ведутся заголовочные переговоры, в том числе и по Минским соглашениям, на каких условиях и какой ценой можно вернуть оккупированный Донбасс.

Кроме того, в студии обсудят, как изменилась ситуация для Украины после того, как в игру вступил Китай, и какова будет развязка нового "Карибского кризиса".

В программе примут участие:

генеральный прокурор Ирина Венедиктова,

и. о. директора Государственного бюро расследований Алексей Сухачев,

вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук,

лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия,

народный депутат "Батькивщины" Сергей Власенко,

сопредседатель фракции "ОПЗЖ" Юрий Бойко,

народный депутат от партии "Голос" Роман Костенко,

чрезвычайный и полномочный посол Александр Чалый,

народный депутат от "ОПЗЖ" Александр Качный,

народный депутат от группы "За будущее" Виктор Бондарь,

министр топлива и энергетики (2007-2010, 2014) Юрий Продан,

политический эксперт Михаил Чаплыга,

представитель Донецка в минской Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш,

куратор батальона "Кривбасс" Николай Колесник,

экономический обозреватель Deutsche Welle из Берлина Андрей Гурков.

Новый выпуск ток-шоу "Право на владу" смотрите уже сегодня, 10 февраля, на телеканале "1+1" в 21:45, а также в онлайн-трансляции на страницах ТСН в Facebook и YouTube.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.