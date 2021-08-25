Закулисье выпуска ТСН ко Дню Независимости: Джамала плакала вместе со всеми, а Лидия Таран успела потренироваться

Этот выпуск готовили около 200 человек в течение полугода.

Грандиозным спецвыпуском ТСН к 30-летию Независимости Украины завершилось большое путешествие команды страной. В общем съемочная группа объехала 24 областных центра. Этот тур отметили в Книге рекордов Украины. Съемочные команды ТСН со всеми ведущими изучали истории и жизни украинских регионов, знакомились с людьми и вместе с ними проводили эфиры. Праздничный выпуск вышел из Киева с Золотых ворот: зрители увидели истории украинцев, поразивших всю страну. Это было и ток-шоу, и концерт. Посмотреть эфир вживую пришли сотни людей.

Корреспондент ТСН Виктория Ковцун заглянула за кулисы.

Перед эфиром сотню раз проверяли технику, чтобы не подвела и прячут ее от возможного дождя. Этот выпуск готовили около 200 человек в течение полугода. Вживую в самом центре столицы на Золотых воротах и дома перед экранами в течение всего эфира люди смотрят сюжеты о пути нашего государства и его трансформацию за эти три десятка лет.

«Очень много сил, людей и вообще ночей и дней было посвящено Дню Независимости, чтобы все зрители посмотрели и поняли, что ТСН действительно поражает, наша Украина поражает, и истории, которые мы рассказываем, впечатляют», — отмечает главная информационная продюсер ТСН Татьяна Белоус.

«Окопный хирург» Александр Данилюк встретился со своими пациентами — украинскими военными, которым на фронте спас жизнь. «Не думал, что собратья из всей страны приехали сюда, а я еще думал, что не вижу их на параде», — говорит врач.

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Просто в прямом эфире женщина познакомилась с мужчиной в чьей груди бьется сердце ее сына. Эта история не оставила равнодушным никого. В прямом эфире успели и осуществить мечту 8-летнего Глеба, быть полицейським. С ним мы познакомились 4 года назад, мальчик боролся с раком крови. Тогда Глебу вручили полицейский жетон, покатали на мотоцикле и сшили мундир. Сейчас из него мальчик вырос, но о мечте быть копом не забыл.

Впервые в видеореконструкции можно было рассмотреть Десятинную церковь и Золотые ворота древних времен. А еще вживую посмотреть на уникальные исторические артефакты — оригинал Будапештского меморандума и первый герб независимой Украины.

Все эти истории эмоционально переплелись с песнями Дмитрия Шурова, ТНМК, Джамалы и Тины Кароль.

«Была невероятная атмосфера и все кто там за спиной, они счастливы», — говорит после выпуска Тина Кароль.

Новости Украины: эфир ТСН на Золотых воротах - как готовилась команда

«Я плакала здесь с вами, спасибо, что здесь была настоящая живая история», — добавляет Джамала.



Провели праздничный выпуск сразу три ведущие ТСН — Алла Мазур работала со сцены. «Я честно плакала, когда готовилась к этому эфиру, у нас очень много героев и нам стоит больше о них знать», — говорит ведущая.

Наталья Мосейчук была в эфире рядом с гостями. А Лидия Таран работала то у Золотых ворот, то на их крыше. «Нормально, мой фитнес тренер будет доволен, что я не теряла времени зря», — шутит Лида.

Несколько людей, собравшихся посмотреть на действо вживую, остались довольны и не скрывали эмоций.

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