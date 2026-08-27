"Зал был полностью залит кровью": Россия атаковала ТРЦ в одном из городов Украины — пострадавшие рассказали о нападении

Последствия атаки на Кривой Рог / © ТСН

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48 человек, получивших ранения в результате коварного нападения на торгово-развлекательный центр в Кривом Роге, до сих пор находятся в больницах. В том числе 14 несовершеннолетних.

Состояние пяти пострадавших, среди которых двое детей, врачи оценивают как тяжёлое. В Днепре медики круглосуточно борются за их жизнь.

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В минувшую пятницу россияне нанесли по ТРЦ два удара с помощью беспилотников: 16 человек погибли, а общее число раненых достигло 140 человек.

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Каковы прогнозы врачей в отношении самых тяжело пострадавших — выясняла корреспондент ТСН Ольга Павловская.

Борьба за жизнь взрослых: осколок в позвоночнике и аппараты ИВЛ

В реанимационном зале медицинского учреждения находится 27-летний Андрей. На вопрос врачей, работают ли ноги, он отвечает: «Пока нет», однако добавляет, что руки его слушаются.

Вражеский осколок попал мужчине прямо в позвоночник.

«Вот этот осколок. Для спинного мозга это очень большой осколок — диаметром около сантиметра. Но он нанес очень серьёзные повреждения костным структурам, кинетическая энергия удара была очень велика», — объясняет один из врачей.

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В Кривом Роге спасают пострадавших от ударов России / © ТСН

В пятницу вечером Андрей ходил за покупками в крупнейший торгово-развлекательный центр Кривого Рога, как и сотни других горожан. Россияне нанесли по нему удар ударным беспилотником, а через полчаса атаковали во второй раз — именно тогда, когда на месте спасали раненых и тушили пожар.

Четырнадцать погибших, в том числе один ребенок, были извлечены спасателями из-под завалов. Еще двое пострадавших скончались в больницах от полученных травм.

Трёх мужчин в крайне тяжёлом состоянии из Кривого Рога экстренно доставили в Днепр. Сейчас все они находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких. Никаких неутешительных или оптимистичных прогнозов медики пока не дают. Раненый Андрей успел рассказать врачам о пережитом аде.

«Он рассказывает, что был в этом центре. После взрыва видел много лежащих людей, что зал, в котором он находился, был полностью залит кровью. Его вытащили и оказали помощь, так как самостоятельно идти он не мог», — отмечает медик.

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Во время вражеской атаки в городе прозвучала воздушная тревога. Однако над городом не было замечено цели, поэтому многие люди не придали значения этой угрозе. По этой же причине не все магазины закрылись.

Работал и крупный супермаркет — именно там правоохранители обнаружили наибольшее количество погибших. Его директору уже объявили о подозрении. Остальных арендаторов и руководство ТРЦ в настоящее время проверяют следователи. Как выяснилось впоследствии, вражеские ударные дроны летели на чрезвычайно низкой высоте.

Состояние пострадавших детей и кома 11-летней девочки

Среди пострадавших в результате взрыва — десятки детей, которые находились в ТРЦ вместе со своими семьями.

Двух девочек, находящихся в крайне тяжелом состоянии, медики доставили в Днепр. 16-летнюю раненую уже перевели из реанимационного отделения в нейрохирургическое — её состояние наконец удалось стабилизировать. А вот 11-летняя девочка остается в крайне тяжелом состоянии.

«Она уже перенесла четыре операции, находится на искусственной вентиляции легких. Мы оцениваем её состояние как кому первой степени, наши врачи продолжают бороться за её жизнь. Ребёнок остаётся в критическом состоянии», — сообщает врач.

Тем не менее, днепровские врачи не теряют надежды и надеются, что всех раненых в результате этого кровавого теракта удастся спасти.

▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: КИЕВ ПОД УДАРАМИ БАЛИСТИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ! ТРЕВОГА ПРОДОЛЖАЕТСЯ! Последствия ночного обстрела столицы | ТСН 7:00 27 АВГУСТА

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