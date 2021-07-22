Залитые дома, поваленные деревья, разбитые авто: как Одесса приходит в себя после ночного армагеддона

Залитые дома, поваленные деревья, разбитые авто: как Одесса приходит в себя после ночного армагеддона

По 4 часа в городе выпало две месячные нормы осадков.

За считанные часы в Одессе ливень смыл асфальт, снес десятки киосков и автомобилей, затопил дома. Из частного сектора людей приходилось эвакуировать.

Об этом 22 июля говорится в сюжете ТСН.19: 30.

Страшное видео сняли в Аркадии — вода несет в море человека. Увидев эти кадры, спасатели взялись обследовать акваторию. Уже под вечер мэрия скупо сообщает — человек жив и сейчас в больнице.

Одессе повезло, что самый мощный удар стихии пришелся на ночь, когда большинство людей была дома. Прохожих, застигнутые непогодой на улице, просто сбивало с ног. Даже машины не устояли, говорят их владельцы, блуждая утром по затопленным автостоянкам.

Вода шла стеной и залила стоянку буквально за несколько минут, говорит охранник, которого непогода застала в будке.

За 4 часа — две месячные нормы осадков. Дерибасовская поплыла. На Молдаванке ливень повалил стену здания морского университета — та упала прямо на припаркованные машины — и раздавила их.

Спасатели всю ночь вызволяли людей из водяных ловушек.

Затоплены четыре десятка домов, и это только по предварительным подсчетам. Кое-где уровень воды в домах был полтора метра. Люди, говорят, были в панике.

Утром в растерянности жильцы стоят у домов — без вещей и продуктов. О компенсации пострадавшим власти пока молчат.

Погода в Украине: ночной армагеддон в Одессе - ливень смыл асфальт и затопил дома

Наибольший спальный район стихия отрезала от города. Бушевала здесь так — что опрокинуло даже "КАМАЗ". Водитель чудом остался невредимым. Смельчаки, которые пытались преодолеть водную преграду, потерпели неудачу. Пассажиров из маршрутки рискового водителя пришлось извлекать спасателям.

Потоки воды натворили беды на набережной и смыли с пляжей песок. В горсовете уверяют — выбросов канализационных стоков не было, но всю грязь с городских улиц — смыло в море.

Коммунальщики работали весь день. Распилили почти сотню поваленных деревьев и наконец-то вечером смогли запустить одну полосу в район, где живет почти четверть одесситов.

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