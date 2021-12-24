"Заливают новый каток": во Львове сорвало пожарный гидрант, фонтан достигал семи метров

Аварийную "Львовводоканалу" ждали почти час.

Во Львове, недалеко от центра города, вечером сорвало пожарный гидрант. Струя под сильным давлением достигала почти трехэтажного дома.

Об этом говорится в выпуске ТСН.Ранок 24 декабря.

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Утечка произошла во время планового ежегодного обследования городских гидрантов. Чтобы не заливало дома и автомобили, спасатели накрыли гидрант крышкой, а сверху ее прижимал работник. И так почти час ждали аварийную "Львовводоканала".

В соцсетях люди шутили, что в городе заливают новый каток.

И еще одна коммунальная авария произошла накануне в Киеве. На одной из улиц прорвало трубу. Вода стремительно текла по проезжей части и по тротуару и за ночь могла превратиться в лед. Тогда в столице было одиннадцать градусов мороза.

Новости Львова: неподалеку от центра города сорвало пожарный гидрант - образовался фонтан

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