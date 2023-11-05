"Заломить руки и загрузить в автозак": командир украинских штурмовиков высказался о принудительной мобилизации

Командир штурмового взвода 3-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил с позывным "Малый" высказался о принудительной мобилизации в Украине.

В эксклюзивном интервью ТСН.ua он рассказал, что Территориальные центры комплектования и социальной поддержки должны изменить подход к уведомлению граждан.

“Я, конечно, понимаю, что на войне все средства хороши. Но, мне кажется, это перебор. Нельзя принудительно вынудить человека идти на войну. Это неправильно. Они должны его мотивировать, уговорить, а не заломить руки за спину, погрузить в какой-нибудь автозак и повезти в РТЦК. Подход к этому должен быть немного другим", — говорит военный.

По его словам, при вручении повесток мужчинам не объясняют, что это не значит, что они точно попадут на фронт.

“Это для того, чтобы создать какие-то резервы и понимание, сколько в стране есть мужчины, которые могут взять оружие в руки и пойти тренироваться защищать. Это делается в первую очередь для этого. А не для того, чтобы загрузить его в машину и через три дня он в Бахмуте. Эту информацию не доносят ”, — считает командир украинских штурмовиков.

На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео Боец 3 ОШБ "Малый": Люди начали забывать, что идет война! Что значит "устали"?!

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