Заложница 9-го этажа: как 88-летняя киевлянка выживает в темноте и без лифта на Троещине

Валентина с сыном

От российских атак по энергетической инфраструктуре Киева продолжают страдать пожилые люди, жизнь которых Россия превратила в настоящий ад в холоде и без света. В сети рассказали историю 88-летней Валентины Василенко — жительницы Деснянского района, который больше всего пострадал от обстрелов столицы.

О Валентине рассказали волонтеры, которые готовят плов и раздают его местным жителям. В доме на улице Закревского они познакомились с женщиной, попав в ее квартиру благодаря соседям.

По словам волонтеров, старушка была очень истощена и почти не прикоснулась к еде. Женщина слепая и тяжело болеет. Пенсионерка вместе с сыном, который имеет инвалидность, живет на девятом этаже многоквартирного дома. Из-за обстрелов в здании длительное время не работает лифт, а в доме нет света и отопления. Фактически семья оказалась заблокированной в собственной квартире, потому что старушка не может самостоятельно спуститься.

Теплые носки и учет: что говорят в социальной службе

Как оказалось, семья не состояла на учете социальных служб Деснянского района. Опекается ими сосед Сергей, с которым социальные работники договорились встретиться, чтобы попасть в дом Валентины.

«Валентина Василенко, лицо с инвалидностью I группы, живет вместе с сыном Александром (лицо с инвалидностью III группы). Отопление в квартире имеется, а отключение электроэнергии происходит по графику», — рассказали ТСН.ua в Управлении социальной защиты населения Деснянской РГА.

Там добавляют, что сейчас ситуация с семьей контролируемая.

«Есть договор на содержание семьи с соседом Сергеем, возможно, поэтому бабушка и ее сын не состояли на учете территориального центра. Потому что без мужа наши сотрудники не смогли попасть в квартиру. Волонтеры попали в квартиру, когда сына женщины не было дома. Вероятно, что тогда эта история получила огласку», — говорят в управлении.

В РГА отмечают, что семье оказали первую помощь: «набор тепла», газовую плитку с баллонами (5 штук) и набор теплых носков.

«Людям предложено зачисление на учет в районный Территориальный центр для предоставления социальной услуги „надомное обслуживание“. На данный момент они от услуги отказались, но социальные работники обеспечат постоянный мониторинг условий проживания семьи», — уверяют в учреждении.

От эпидемиолога до заложницы девятого этажа

Сосед Сергей, который живет на 16-м этаже того же дома, рассказал, что Валентина Саввична была подругой его покойной мамы. Женщина много лет работала в столичной санэпидемстанции. По специальности она эпидемиолог, участвовала в ликвидации эпидемии холеры в Крыму в 70-х годах и занимала ответственные должности в Киеве.

«Валентина Савивна потеряла зрение в феврале 2022 года, когда началась война. Женщина нуждалась в помощи, поэтому помогаю ей до сих пор. Хожу в магазин, убираю, покупаю необходимые лекарства, готовлю еду. Сын женщины — инвалид. Оба получают пенсию. У бабушки пенсия почти 12 тысяч гривен, а у сына 3, но из-за того, что у женщины большая пенсия — субсидии они не имеют и почти все средства тратят на коммунальные услуги, мобильную связь, проживание и лекарства», — рассказывает ТСН.ua Сергей.

Он добавляет, что 6 февраля у Валентины Савивны умер родной брат. Это стало для женщины настоящим ударом. Они вместе росли и поддерживали тесные отношения. Новость о смерти близкого человека резко ухудшила ее физическое состояние, что и зафиксировали на фото волонтеры.

«Эта зима была очень тяжелой — обстрелы, мороз и отсутствие света и тепла очень сильно ухудшили состояние здоровья Валентины Саввивны. Раньше, когда работал лифт, а он в нашем доме не работает где-то с декабря, она могла выходить на прогулки и делала это почти каждый день. Сейчас она может передвигаться только по квартире. Ей трудно, но надеюсь, что она все же выздоровеет и сможет выходить на улицу, когда заработает лифт. Кстати, мне самому трудно ходить пешком на 16 этаж», — рассказывает Сергей.

Почему семья отказалась от соцработника

Мужчина также объяснил, почему они решили не соглашаться на предложение «надомного обслуживания» от государства.

«Семье предложили приносить домой продукты, но из-за пенсии Валентины Савивны — это для нее платная услуга. Поэтому мы пока отказались от предложения. Я хожу в магазин, готовлю для семьи, знаю, где и что купить дешевле. Поэтому не вижу необходимости в привлечении к этому соцработника, потому что за 300 гривен можно купить полтора килограмма мяса. Это только кажется, что у Валентины Савивны большая пенсия, а когда покупаешь продукты, лекарства, оплачиваешь мобильную связь и в полном объеме платишь за коммуналку, то это оказывается совсем не так», — объясняет сосед.

Он добавляет, что сейчас семья нуждается преимущественно в финансовой поддержке, чтобы пережить этот холодный период.

Напомним, в Киеве обнаружили тело бабушки, которая якобы замерзла в квартире. По заключению экспертизы, причиной смерти пожилой жительницы Киева стала сердечная недостаточность, а не переохлаждение.