"Залп будет сто процентов!": военный эксперт предупредил о массированном ударе РФ — могут использовать до 130 ракет

Россия приостановила атаки ракетами по Украине. Последний массированный обстрел произошел месяц назад – 15 февраля. С тех пор враг накопил около 100 ракет и может нанести мощный удар.

Почему РФ сделала долгую паузу и сколько самолетов и ракет держит сегодня наготове. Почему не атакует "Калибрамы" с моря, в то же время каждый день запускает "Шахеды" и когда может ударить снова, в комментарии сайту ТСН.ua рассказал военный эксперт, полковник запаса Вооруженных сил Украины Петр Черник.

Почему Россия сделала паузу

Петр Черник рассказал, что в эту минуту Российская Федерация приостановила атаки ракетами по Украине. По его словам, в первую очередь это связано с тем, что были сбиты два самолета А-50. Именно их задачей было "подсвечивать" цели для этих ракет.

"Таких машин у них осталось всего две и они решают, как их применять и применять ли вообще. Потому что уже убедились, что у нас есть силы и средства, чтобы их сбивать”, — объяснил военный эксперт.

С морской компонентой все тоже очень просто, говорит Петр Черник. Атаки "Калибрамы" приостановились, потому что мы выгнали их из Крыма нашими беспилотными системами и дальнобойными ракетами.

“И почему здесь очень важно. Потому что когда ракета выходит из контейнера, она своим газопотоком оказывает колоссальное давление на узлы и механизмы. Это нужно бесконечно ремонтировать. Подчеркиваю – бесконечно. Нормальные сухие доки для ремонта были только в Феодосии и Крыму", — рассказал Петр Черник.

Военный эксперт говорит, что в России очень боятся, что могут быть даже неудачные пуски ракет, учитывая, что их корабли сейчас не ремонтируются так, как надо, и это может даже уничтожить корабль.

“Мы не отменяем залпы из Черного моря, но они снизились. Объяснил только что почему”, — отметил Петр Черник.

Сколько ракет и самолетов РФ держит наготове

Военный эксперт рассказал, что в России могут производить в пределах 100-120 ракет в месяц, не больше. Их мощности не позволяют им это делать.

"Сохраняют ли они потенциал ракетоносителей? Ту-95МС мы вспоминали, Миг-31К, Х-47М2 "Кинжал" — до десяти рабочих машин у них есть. Ту-22М3, сбрасывающий самую тяжелую ракету Х-22 — до десяти рабочих машин тоже у них есть. Но есть нюанс: планку в 120 ракет они преодолели в декабре, 122 ракеты. Вот и все. Пока что на этой точке стоят, и я не думаю, что они могут поднять залп хотя бы до 150 ракет”, — говорит Петр Черник.

Он объяснил, что "Шахеды" — это совсем другая "философия", совсем другая ударная беспилотная система. Ведь она не нуждается в таком качестве поиска цели и такой огромной технической составляющей.

“Мы же понимаем: ракету нужно запрограммировать, поставить на пилон самолета, самолет должен подняться в воздух, выйти на пуски, совершить пуски, вернуться, ракета полетела искать цель. Это очень сложная работа – ее запрограммировать на поиск цели. Плюс она должна обмануть наши радиолокационные средства и тому подобное”, — рассказал Петр Черник.

Когда Россия может нанести удар

Будет ли залп — сто процентов, говорит военный эксперт. Когда и при каких обстоятельствах — этого никто не знает. Пока в открытых источниках не видно четкой разведывательной информации, чтобы это сложилось в ближайшие дни.

“У нас уже есть четко спланированные алгоритмы, когда видна активизация Ту-95МС и когда видна активизация Ту-22М3. Если Миги взлетают почти каждый день, то в этой части пока есть определенная пауза. Плюс не забываем о баллистике, "Искандерах". 9М723 ракета и 9М728 – баллистическая на 500 километров и крылатая на две с половиной тысячи километров”, – рассказал Петр Черник.

По его словам, с этими ракетами также есть определенные трудности в их строительстве. Северная Корея предоставила свои ракетные комплексы КМ23 со способностью нанесения ударов до 900 километров. Но пока один случай стопроцентного подтверждения, что они были применены.

“Мой персональный взгляд: накопление идет, залп будет, но я не думаю, что он будет более массированным, чем уже упомянутые случаи. Ну, может 130 ракет. Больше я не вижу в них технологического и главного интеллектуального ресурса, чтобы это сделать. Мы понимаем фундаментальную идею – ракетные залпы будут вплотную до последнего дня этой войны”, – рассказал Петр Черник.

Напомним, последний раз Россия нанесла массированный удар по Украине месяц назад — 15 февраля. Военный эксперт Олег Жданов назвал вероятную дату следующей атаки.

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