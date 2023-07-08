Залповый ливень в Киеве: киевлянам показали горы мусора в коллекторе, где протекает река Лыбидь (фото, видео)

Исследователь подземного Киева говорит, что полноценный коллектор не чистили более 20 лет.

Исследователь подземного Киева и киевед Кирилл Степанец опубликовал в социальных сетях видео состояния подземных коммуникаций, заваленных мусором. Особенно поражает состояние подземной части реки Лыбидь, где половина тоннеля засыпана разнообразным мусором. Через него воде просто некуда деваться, поэтому она возвращается на поверхность и начинает вырываться через канализационные люки. Вода, которой просто некуда было деваться, вчера затопила часть Голосеевского района и ТЦ Ocean Plaza.

Как отмечает Кирилл Степанец, причин вчерашних масштабных подтоплений после ливня несколько:

объективная – сложный рельеф города, где перепады высот достигают до 100 метров. Все осадки сливаются сверху вниз.

субъективная – загроможденность и несовершенство дождевой канализации, не имеющей большой водопропускной мощности.

Как рассказал сайту ТСН.ua Кирилл Степанец, видео с мусором он снял несколько дней назад, до залпового ливня в Киеве.

"Видео с мусором я снял под Саперно-Слободской улицей за несколько дней до ливня. Это тот же Голосеевский район, который вчера страдал от мощного ливня. Там очень много разного мусора. Думаю, при желании все можно убрать за неделю. Там есть специальные заезды для тяжелой техники, которая это должна делать. Было бы у чиновников желание и если бы они не разворовывали бюджетные деньги", — рассказывает сайту ТСН.ua Кирилл Степанец.

Мусор в коллекторе, где протекает река Лыбидь. Фото/Facebook: Кирилл Степанец.

Он добавляет, что судя по состоянию с мусором в коллекторе, деньги на их очистку выделяют, но почему-то коммунальщики убирают хлам только по краям коллектора, а дальше мусор лежит годами.

Горы мусора в коллекторе, где протекает река Лыбидь

"Такие горы мусора там лежат уже лет двадцать на моей памяти. Дальше от выхода его становится все больше с каждым годом. Там есть все: бревна, автомобили, деревья. Боюсь, что в дебрях есть и остатки людей, которых смыло в коллекторе мощным дождем. В 2008 году мы там искали в завалах мусора погибших в коллекторе людей. С тех пор там стало мусора в разы больше. Этот коллектор был построен в 1988 году и с тех пор его полноценно никто не чистил", — резюмирует Кирилл Степанец.

Подтопление Киева

Киев вечером, 6 июля, и в ночь на 7-го, накрыл сильный ливень с грозой, молнией и шквальным ветром. Из-за непогоды в городе был объявлен первый уровень опасности. Результатом непогоды стали множество свергнутых деревьев, оборванные линии электропередач, подтоплены подземные переходы.

В результате залпового ливня возникли локальные подтопления в Голосеевском и Печерском районах. В Сеть попало видео, как хрупкую девушку снесло потоком вод и, когда она хотела перейти дорогу. Событие произошло в Голосеевском районе.

Полицейские помогали горожанам выбраться из подтопленных автомобилей (видео).

По состоянию на утро 8 июля в Киеве коммунальные службы города завершают ликвидацию последствий непогоды. В частности, отвод воды из низин, уборка веток.

Читайте также: