Залповый ливень в Киеве натворил беды: девушку снесло потоком воды на переходе, разрушены дороги (видео)

Больше всего пострадали Голосеевский и Печерский районы.

В Киеве залповый ливень натворил беды: людей буквально сносило потоками воды, повреждены некоторые дороги.

В результате залпового ливня возникли локальные подтопления в Голосеевском и Печерском районах. На местах работают гидрослужбы. Дорожники используют мотопомпы и другое насосное оборудование.

Об этом сообщили в КГГА.

Также читайте В Киеве огромное дерево упало сразу на четыре автомобиля: появились фото

"Основная часть подтоплений — не на балансовых улицах дорожной службы. Важно, что накануне в этих и других районах ливнестоки расчищали. И до начала дождя они были чистыми. Однако ливни залповые и система дождевой канализации не рассчитана на такое количество осадков", — говорится в сообщении.

Грозы с ливнями и шквалами прогнозируют синоптики до конца суток, поэтому гидрослужбы продолжают работу в усиленном режиме.

Больше всего беды непогода наделала в Голосеевском районе

Спасатели КАРС говорят, что их сотрудники сейчас работают в местах подтоплений Киева. Все сконцентрированы в Голосеевском районе, где непогода больше всего наделала беды.

"Сейчас все спасатели задействованы в Голосеевском районе. Из-за сильного ливня воду пока не откачивают — этим скорее всего будут заниматься сотрудники ГСЧС. Наши ребята занимаются деблокировкой людей из подтопленных помещений. Подтопило цокольные помещения домов, позаливало помещения магазинов, музыкальную детскую школу. Вызовов много, но не десятки. Пока у нас нет полной информации", — рассказал сайту ТСН.ua дежурный аварийно-спасательной службы (КАРС) "Киевская служба спасения".

В Сеть попало видео, как хрупкую девушку унесло потоком воды, когда она хотела перейти дорогу. Событие произошло в Голосеевском районе.

В Киеве во время ливня девушку унесло потоком воды

Подтоплены элитные автомобили

В Киеве близ Брестского проспекта после ливня вода поднялась на полметра, подтопив элитные автомобили. Предварительно ущерб оценивается в $500 тысяч. Одна машина даже вспыхнула. Автолюбители – в шоке и не знают, кто теперь им будет компенсировать убытки и неудобства. Отметим, инцидент произошел в элитном ЖК Victory V. Стоимость квартир в доме колеблется от нескольких до десятков миллионов гривен. Одно паркоместо тоже не из дешевых удовольствий.

8 июля ночью в Киеве снова грозы, объявлен первый уровень опасности

Ночью 8 июля в Киеве ожидаются грозы (первый уровень опасности, желтый). Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

В субботу синоптики также прогнозируют переменную облачность, кратковременные дожди (днем местами), ветер северный, 7-12 м/с, днем отдельные порывы 15-18 м/с, температура ночью 17-19°, днем – 23-25°.

Куда звонить

Специалисты рекомендуют во время грозы закрывать окна и не подходить к ним, не браться за металлическую входную дверь. В случае сильного ветра – держаться подальше от рекламных щитов и деревьев, не парковать рядом с ними машины.

В случае подтоплений проезжей части или тротуаров необходимо обращаться в диспетчерскую УК "Киевавтодор": 044-284-74-19.

Если дерево упало или сломались ветки, нужно звонить в аварийно-диспетчерскую службу КО "Киевзеленстрой": 044-272-40-18.

Также при падении деревьев или веток нужно вызвать спасателей: 101 или 044-430-37-13 (телефон КАРС). В случае травмы людей немедленно звоните по телефону 103.

Напомним, в Карпатах на горе Говерла в четверг, 6 июля, из-за удара молнии погибли два человека. Еще одну потерпевшую удалось спасти.

Читайте также: