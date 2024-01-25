Залпы из "Градов", охота ДРГ и дроны: как живут жители Семеновки, которые видят Россию из окон

Жители приграничья рассказали о том, как выживают там, откуда часть людей выехала.

Пограничные села Черниговщины россияне обстреливают из "Градов", у границы ДРГ охотятся на гражданские автомобили и время от времени запускают дроны.

Об этом в комментарии для ТСН.ua рассказали жители села Семеновка, которое находится рядом с российской границей.

"Две недели назад у нас было страшно. С*ки, дважды обстреляли, насколько я понял, из "Градов". Выпустили по 10 реактивных снарядов за раз. Были разрушены крыши на домах, заборы, выбили окна, убили одного парня, — рассказывает житель Семеновки. — Также был случай, когда местный житель ехал по дороге, которая расположена в полукилометре от границы. Россияне расстреляли его автомобиль, насколько знаю, водитель погиб. Мы, жители приграничья, считаем, что пока наши силы обороны не будут отвечать зеркальными методами, россияне будут бить по нашим домам. Только страх и их разрушенные дома могут заставить их задуматься".

По словам жителя Семеновки, есть случаи, когда россияне досылают на место обстрела дроны.

"Был случай, когда люди собрались на месте прилета, как это всегда бывает. Но через некоторое время над этим местом завис дрон, все начали убегать ", — говорит наш собеседник.

К этому, не вдаваясь в детали, добавляет, что в настоящее время приграничье уже совсем не то, которое было в феврале 2022 года.

"Созданы сооружения, которые значительно усложняют вероятное повторное вторжение россиян. Оставшиеся местные жители не стоят в стороне, помогают. Конечно, часть людей уехала. Речь идет о тех, кто имеет маленьких детей. Поговаривают, что россиян вдоль северного участка границы где-то тысяч 17, 5 танков и около 20 БМП", — говорит житель Семеновки.

В свою очередь, пограничники севера Украины на своей официальной странице так отчитались о ситуации за последние сутки:

"Российская оккупационная армия продолжает применять присущую себе тактику террора и ведет обстрелы по многочисленным гражданским объектам нашего государства. В течение суток российские войска в семи случаях нанесли удары из разных типов вооружения по приграничной Черниговской области. Семеновская община: 27 взрывов (приходы, миномета 120 мм) в направлении н.п. Тимоновичи, Карповичи, Архиповка, Блешня и Николаевка".

До этого было зафиксировано до 40 взрывов в приграничном районе, под обстрелами находились жители Новгород-Северской и Сновской общин.

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