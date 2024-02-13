"Залужному выдвинули два требования": генерал объяснил, почему назначили Сырского и что его ждет

Какие задачи ставит Зеленский перед новым руководством ВСУ, с каким трудом уже столкнулся новый головком и что ждет Сырского в будущем – в эксклюзиве TSN.UA.

Кто такой Александр Сырский, как и когда новый главком ВСУ может изменить ход войны и по силам ли это ему? Не только Украина, но и весь мир на ушах. Уже вторую неделю Сеть гудит громкими заявлениями о новом главкоме ВСУ, сменившем легендарного Валерия Залужного. В настоящее время президент Украины проводит первое заседание Ставки в обновленном составе. Какие задачи ставит Зеленский перед новым руководством ВСУ, с какими трудностями уже столкнулся новый главком и что ждет Сырского в будущем – смотрите в эксклюзиве журналистки Виктории Панченко для TSN.UA.

Рискованное решение?

На прошлой неделе произошло событие, которое еще долго будут обсуждать украинцы. Президент Владимир Зеленский уволил Валерия Залужного с должности главнокомандующего ВСУ и назначил нового. Им стал Александр Сырский. Генерал-полковник известен тем, что командовал обороной Киева и контрнаступлением в Харьковской области. Что стало основанием для такого решения в эксклюзивном интервью ТСН.ua рассказал Игорь Романенко, генерал-лейтенант в отставке, заместитель начальника Генерального штаба в 2006-2010 годах. Он объясняет это решение тем, что 2023 год оказался неудачным с точки зрения боевых действий для высшего военно-политического руководства Украины и добавляет, что такое решение достаточно рискованно и тяжело для президента Украины.

"Увольнение генерала Залужного – это очень тяжелый и рискованный шаг со стороны президента Зеленского. Хотя причины для такого решения очевидны. О них уже неоднократно говорили отечественные и западные аналитики, а именно о том, что 2023 год оказался неудачным с точки зрения боевых действий для высшего". военно-политического руководства Украины", – отметил Романенко.

Однако эксперт добавляет, что это произошло также из-за промедления с поставками оружия от западных партнеров, а еще – из-за неправильного распределения имеющихся ресурсов для прошлогоднего контрнаступления и несовершенного стратегического управления войсками.

"Имеющегося ресурса нам хватало только на одно направление, а его распределили сразу на три. На Бахмутском направлении враг сосредоточил резервы, остановил наше наступление и перешел в контрнаступление. На Бердянском и Мелитопольском направлениях удалось преодолеть первую линию обороны противника. А с августа еще добавилось Херсонское направление, чем еще больше усложнили ситуацию. Как результат – нигде не добились успеха. Поэтому и произошло то, что произошло, несмотря на огромный авторитет Валерия Залужного", – объяснил генерал.

Ставка в обновленном составе

На днях президент Украины провел первое заседание Ставки в обновленном составе. Особое внимание Зеленский уделил самым сложным направлениям на фронте. Заслушал подробные отчеты и предложения по защите этих территорий от обновленного руководящего состава ВСУ.

Задание для Сырского

По мнению генерала Романенко, теперь Александру Сырскому будет непросто выровнять ситуацию на фронте, поскольку время потеряно. Стратегическую оборону предстояло строить еще в июле 2023 года. Он добавляет, что от главкома Залужного требовалось, чтобы он предложил план действий, предоставив условные планы "А" и "Б".

"Но какие планы "А" и "Б", когда сил не хватало даже для плана "А"? В этой ситуации любой план будет необъективным, потому что планы формируются на ресурсах, имеющихся у государства и вовремя предоставляются Силам обороны. К сожалению, сейчас у нас ресурса не хватает даже чтобы выполнять стратегическую оборонную операцию, когда враг наступает. Очевидно, вопросы решения этих задач будут возложены на главкома Сырского", – говорит Романенко.

Зеленский об обеспечении ВСУ

И вот на первом заседании Ставки Зеленский говорит об обеспечении ВСУ снарядами, дронами и РЭБ и уверяет в государственной поддержке отечественных производителей.

Все дело в дронах

Примечательно, что Романенко также положительно оценивает намерения создания сил беспилотных систем. Поскольку более значимое влияние на противника будет осуществляться именно из воздуха. Однако добавляет, что такую систему нужно было создавать еще в прошлом году.

"В условиях войны количество беспилотных аппаратов будет только расти. И не только для работы в воздухе, но и на суше, на воде и под водой. Вообще, как представитель противовоздушной и противоракетной обороны, могу сказать, что самые большие боевые действия в этом веке будут происходить именно в воздухе, они будут решающими", – подчеркнул генерал.

Когда деоккупация?

Игорь Романенко объясняет, что пока рано говорить о деоккупации территорий и о новом наступательном плане "Б". По его мнению, говорить об этом можно только после того, как будет четко согласовано, что из оружия для Украины дадут союзники и как быстро и качественно будет произведена мобилизация. А новый главнокомандующий должен сконцентрироваться на выполнении задач по оборонной операции и трех ее важнейших составляющих.

Первый – остановить врага. Второй – уничтожить как можно больше вражеской техники, вооружения и живой силы противника. Только тогда может появиться третья составляющая – выиграть время и аккумулировать силы для контрнаступления. Но думаю, что это может произойти в лучшем случае в начале осени. Поэтому условия очень и очень тяжелые, но новому главкому придется в них работать", – резюмировал генерал Романенко.

Зеленский о мире

В свою очередь президент Зеленский делает акцент на международном сотрудничестве в достижении мира в Украине. Об этом он заявил во время обращения к украинцам после проведения Ставки в обновленном составе.

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Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 12 февраля провел первое заседание Ставки верховного главнокомандующего в обновленном составе – без генерала Валерия Залужного.

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