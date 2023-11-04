Залужный анонсировал усиление мобилизации: какие категории могут начать забирать на фронт и какого возраста

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный анонсировал усиление мобилизации. В статье для издания The Economist он заявил о необходимости расширить категории граждан, которые могут быть призваны. В то же время западные партнеры призывают мобилизовать больше молодежи.

Какие изменения могут произойти в порядке мобилизации в Украине, кого и какого возраста будут призывать, в комментарии ТСН.ua рассказали руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко и военный эксперт Олег Жданов.

Сколько украинцев и каких категорий могут попасть под мобилизацию

Александр Мусиенко обратил внимание, что вопрос мобилизации в статье Залужного стоит пятым пунктом после предыдущих четырех, а именно о предоставлении вооружения Украине. Только после этого главнокомандующий пишет о мобилизации с целью обучения резервов, ротаций подразделений, участвующих в боевых действиях и усилении украинских военных.

“Потому что усиление мобилизации и расширение категорий имеет смысл, когда будет поставляться оружие и когда наши партнеры помогут нам готовить эти резервы на полигонах стран НАТО. Тогда это возможно. Это будет решаться в ближайшее время, когда будет видно, в каких объемах нам будет утверждена помощь на следующий год. Будет ли она включать все нужды, о которых говорил главнокомандующий. От этого будет рассчитываться ход и сценарий боевых действий. Соответственно, и количество людей, которых нужно будет еще мобилизовать”, — рассказал Александр Мусиенко.

Залужный сказал, что сейчас ему хватает солдат, подчеркнул он. Речь идет о предстоящей осенне-летней кампании. Этих людей нужно готовить зимой, обучать на территории стран НАТО.

“Но для того, чтобы этого достичь, должна быть ясность с точки зрения обеспечения нас оружием и необходимыми средствами для продолжения боевых действий. От этого в дальнейшем будет зависеть вопрос мобилизации. Речь идет комплексно, не только о расширении граждан, подлежащих призыву, а еще наведении порядка, устранении коррупционных рисков и так далее”, — рассказал Александр Мусиенко.

Олег Жданов обратил внимание, что генерал Залужный хочет изменить систему учета военнообязанных в Украине благодаря единому электронному реестру. Как сообщал министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров, он уже готов и наполнен на 90%.

“Сегодня, насколько я понимаю, даже военкоматы не могут сказать, сколько у нас всего военнообязанных в стране. Я уже не говорю по категориям. Поэтому нужно начать с учета, вести его и смотреть на реальные цифры мобилизационного ресурса. Второе – это категории. Скорее всего будут пересмотрены критерии непригодных и ограниченно пригодных. Последние могут быть мобилизованы”, – рассказал Олег Жданов.

Он предполагает, что в Украине может быть изменен список специальностей, которые могут получить бронирование. У нас много чиновников и все они автоматически получили его на своих местах, говорит Олег Жданов.

“И только те, кто добровольно пошел в военкоматы, стали в ряды Вооруженных сил. Остальные продолжают работать на своих штатных местах. Следует откорректировать это законодательно для того, чтобы министерство и ведомство оптимизировали организационную штатную структуру. Эта оптимизация может дать определенное количество людей, с которых будет снята бронь и которых можно будет мобилизовать. Вот о чем говорит генерал Залужный", – рассказал Олег Жданов.

По его словам, сегодня военкомы не спешат выдавать полные списки состоящих у них на учете. Ведь они упускают возможность коррупционной составляющей: "торговать" бронированием и снятием с учета.

“Также поднимался вопрос, чтобы военно-врачебные комиссии пересмотрели выдачу всех справок – ограниченно годный, непригодный. Теперь нужно пересматривать, потому что никто не уверен, что все эти люди отвечают тому или иному критерию. А там сотни тысяч людей получили эти справки", – говорит Олег Жданов.

Кроме того, в Украине необходимо менять систему учета личного состава, в частности в боевых частях и избавляться от бюрократии, рассказывает военный эксперт.

"У нас проблема с тем, что на укомплектованность личным составом влияет текущий некомплект. Когда, допустим, военнослужащего убили или ранили. С ранеными гораздо более сложная процедура. Человек может находиться в госпитале на лечении, а вакант не открыт на его должность. Пока придут все документы из госпиталя, подтвердят, что он пошел на лечение, исключат из списков части и прочее. На его место управление комплектования личного состава не даст другого человека. Таким образом возникает текущий некомплект. И у командира потом числится 30 человек во взводе, а на самом деле в строю 20”, — считает Олег Жданов.

Могут ли больше мобилизовать молодежь

О том, что Украине необходимо изменить подходы к мобилизации и больше призывать молодежь, неоднократно говорили международные партнеры. Недавно эксминистр обороны Британии Бен Уоллес посоветовал президенту Владимиру Зеленскому переоценить масштабы мобилизации в государстве, пока в России тайком мобилизуют всю страну.

"Средний возраст бойцов на фронте — более 40. Я понимаю желание президента Зеленского сохранить молодежь на будущее, но факт — Россия тайно мобилизует всю страну. Путин знает, что пауза даст ему время для создания новой армии. Поэтому, как это сделала Британия в 1939 и 1941 годах, возможно, пора переоценить масштабы мобилизации в Украине", — сказал Бен Воллес.

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По словам Александра Мусиенко, в Украине на самом деле воюют разные по возрасту группы граждан. В боевых действиях принимают участие молодые солдаты и молодые командиры.

“То есть у нас нет такого повального стопроцентного явления, когда только 45 плюс находятся, это во-первых. Во-вторых, понятно, что есть понимание у президента и, я думаю, у наших высших должностных лиц, что при этом всем нужно обеспечивать тыл. Здесь также нужны люди для обеспечения потребностей фронта", — рассказал Александр Мусиенко.

По его словам, наши партнеры могут побуждать расширить мобилизацию, попытаться достичь преимущества над Россией на тех или иных направлениях фронта людьми. То есть за счет превосходства в людях.

"Но главнокомандующий четко об этом сказал. Что мы должны искать решения в лучшем управлении, лучшем, более новом, более технологичном оружии. Мы не сможем с Россией воевать исключительно мобилизационными потенциалами, которые у них больше”, — рассказал Александр Мусиенко.

Олег Жданов считает, что преимущество в численности людей старше 40 лет на фронте – это результат несовершенной системы учета и комплектования.

“Мы самых молодых, разумеется, не отправляем на передовую. Но мы уже ушли в категорию 40 плюс. Тогда вопрос, а где молодежь? Причину следует искать в военкоматах и общей системе учета личного состава. Следует пересматривать критерии. Мы не вытянем войну на таком среднем возрасте. В штурмовую пехоту мужчина 40 плюс пойдет, но не сможет выполнять боевые задания в том качестве, которое требуют нормативы”, — говорит Олег Жданов.

Россия тоже мобилизует возрастную категорию 30 лет и старше, рассказал военный эксперт. Но также проводит призыв дважды в год и отправляет молодежь воевать.

“20 плюс они призывают, 260 тысяч в год. Весной 130 тысяч и сейчас, до 1 декабря, продолжается призыв. Госдума приняла поправки в закон, что боец считается подготовленным и может подписывать контракт на следующий день после принятия присяги", – говорит Олег Жданов.

Напомним, Залужный назвал проблемы мобилизации в Украине и последствия.

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