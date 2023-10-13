Залужный, Малюк и Выговский: что объединяет руководителей сверхважных в Украине структур

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, председатель СБУ Василий Малюк и глава Национальной полиции Иван Выговский — три разных и одновременно похожие персоны. Эти трое руководят в самое тяжелое для Украины время.

Что объединяет руководителей столь важных структур в государстве — в эксклюзиве ТСН.ua.

Легендарное интервью Залужного

“Только что у меня появятся средства, я что-то сделаю. Мне плевать, никто меня не остановит”, — это интервью украинского генерала наделала шум в сети. Так Валерий Залужный высказался о Крыме и его увольнении. Пока партнеры боялись ядерных угроз Путина, он действовал.

В определенный момент этой войны Валерий Залужный стал символом не только Вооруженных сил, но и Украины в целом гарантом, совестью и силой нации.

"Если наши партнеры боятся использовать свое оружие, мы будем убивать из своего, но только столько, сколько будет необходимо", — говорит он.

Почему Залужный хотел стать военным?

А вот мечты стать военным и защищать государство не покидали Залужного с раннего детства. Пример он брал отца. Первые годы жизни Валерий провел в гарнизонах.

С чего все начиналось?

“Ростом маленький, невысокий с большим букетом таким. Пришел и сказал: "Я хочу на этой партии сесть". Я спрашивала, а кем ты будешь? Он говорит, "Солдатом, буду защищать нашу страну", — такие воспоминания о себе Залужный оставил своей первой учительнице.

Отличником в школе не был, говорят преподаватели. После окончания поступил в машиностроительный техникум и только потом отправился в военные. Сначала Одесское высшее командное училище, затем Национальная академия обороны и Национальный университет обороны имени Ивана Черняховского.

Валерий Залужный/X (Twitter)

Все окончил с отличием и в 2020 году становится магистром международных отношений Острожской академии.

Валерий Залужный прошел карьерный путь от командира взвода и роты до командира батальона. А война для него началась еще в 2014 году. Тогда его назначили на должность заместителя командира сектора "С" зоны АТО в Донецкой области. В боях под Дебальцевым он командовал батальоном.

В 2017 году Залужный получил звание генерал-майора, но все равно продлил службу на передовой. В 2018-2019 годах был первым заместителем командующего Объединенными силами — начальником штаба ООС. В 2022 году указом президента Залужному было присвоено звание генерала.

А вот главнокомандующим Вооруженными силами Украины Валерий Залужный стал с июля 2021 года. Вот что говорил о Залужном герое Украины Дмитрий Коцюбайло, известный как Да Винчи — он, к сожалению, погиб 7 марта под Бахмутом.

Тайный знак Залужного

Командующий ВСУ как никто уверен, что победа будет за Украиной и постоянно показывает тайный знак, но не все понимают, что он означает.

Валерий Залужный и его "тайный знак"/Facebook

Знаменитый жест "ножницы" Валерия Залужного означает совсем не победу, как ошибочно считает большинство. Об этом рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в интервью журналистке Натальи Мосейчук на канале Мосейчук+. Он объяснил, что это совсем не жест "Victory", потому что его показывают лицевой стороной ладони к собеседнику. Залужный делает наоборот, и мало кто понимает разницу, но она принципиальна.

“Когда еще стреляли из лука, когда были старые войны… И когда брали в плен, то первое, что делали – отрубали фаланги пальцев для того, чтобы не было возможности натягивать лук. Валерий Федорович показал именно так — и на это немногие обратили внимание — это значит, что мы натягиваем лук и будем в вас стрелять», — отметил Данилов.

Теперь Залужный – один из 100 самых влиятельных людей мира по версии редакции издания TIME.

Валерий Залужный на обложке TIME/Facebook

Василий Малюк

Свой авторитет доказал и Василий Малюк. В феврале 2023 года Верховная рада назначила его главой Службы безопасности Украины. И, очевидно, не ошиблась. До своего назначения он пол года был исполняющим обязанности и за это время его запомнили разоблачением шпионов и корректировщиков огня России. А самой скандальной стала компания поиска российских связей в УПЦ московского патриархата.

Василий Малюк

Начало карьеры

Свою карьеру Василий начал уже в 18 лет и отправился на военную службу в органах государственной безопасности. За время службы в региональных управлениях СБУ занимал должности от оперуполномоченного до заместителя начальника управления, начальника отдела по борьбе с коррупцией и организованной преступностью.

Учился в Национальной академии Службы безопасности Украины по специальности правоведение. А стать тем, кто сейчас, как признался в одном из интервью, он мечтал всегда.

“С детства я мечтал стать спецслужбистом. С девятого класса я готовил себя к этому и физически, и умственно занимался спортом и юриспруденцию активно”, — говорил он.

Чем еще запомнился новый глава СБУ?

С 2014 года он принимал участие в АТО в Донбассе и за это был награжден отличием президента Украины. Полномасштабное вторжение России Василий Малюк встретил замглавы Службы безопасности Украины. А когда скандального предшественника уволили, сначала исполнял обязанности начальника, а затем возглавил службу.

Роль СБУ во главе с Малюком в истории со взрывом на Крымском мосту до сих пор окутана легендами. Лишь недавно он признался, что первым подрывом занимался лично со своими двумя коллегами.

Тогда взрыв грузовика повредил автомобильные пролеты и поджег грузовой поезд цистерны с горючим. Хотя сначала это интересное событие по понятным причинам комментировал совсем по-другому.

"На крымском мосту, наверное, не тем горючим заправился какой-то грузовой автомобиль и имеют то, что имеют", — говорил он.

Уникальная спецоперация СБУ

Провести незаметно взрывчатку на Крымский мост – задача со звездочкой. Но глава СБУ тогда предложил вариант со взрывчаткой, обмотанной целлофановой пленкой. Груз в виде больших рулонов выглядел абсолютно гражданским и не должен вызывать подозрения. Так и вышло.

Другая громкая атака на Крымские мост и Черноморский флот РФ подняла особую шумиху. Тогда надводные морские дроны поразили "Оленегорский горняк" и танкер. А беспилотник, совершивший атаку, говорят в СБУ, получил название "Sea Baby", то есть морской малыш. Вот такое интересное и простое название, которое так и намекает, что не существует места, куда бы ни добрался глава СБУ Украины Малюк.

Сеть разразилась мемами после этого случая.

Фото из открытых источников

Рвало интернет и сразу после назначения Малюка на должность. Между тем в СБУ подчеркивают, что сейчас работают над рядом новых интересных операций в акватории Черного моря.

Что известно о новом главе НПУ?

Пока в СБУ готовятся снова кошмарить россиян, новый руководитель Национальной полиции Украины выполняет свою важную миссию — делает все, чтобы российские преступления по всей территории Украины были задокументированы и переданы в Гаагу.

И также он заявил, что планирует, чтобы все полицейские, которые не были на войне, отработали на прифронтовых участках бок о бок с другими коллегами.

Карьера Выговского

На новую должность Кабмин перевел Ивана Выговского в июле этого года. Службу в органах внутренних дел Виговский начал в 1999 году с должности следователя Очаковского горрайонного отдела Николаевской области.

Иван Выговский / Фото: Национальная полиция Украины

В 2003 окончил Национальный университет внутренних дел Украины, а с 2015 по 2016 работал уже начальником Очаковского отдела полиции ГУНП. В 2016 году стал заместителем начальника главного управления в Николаевской области, а с 14 февраля 2020 был назначен на должность начальника ГУНП в Полтавской области.

А уже в августе 2021 Иван Виговский стал новым главой Национальной полиции города Киева. Он заменил на этом посту Андрея Крищенко, который 11 августа подал в отставку.

20 января 2022 года Кабинет Министров Украины назначил Ивана Выговского временно исполняющим обязанности главы Национальной полиции Украины вместо Игоря Клименко, которого назначили исполняющим обязанности министра внутренних дел после гибели в авиакатастрофе в Броварах главы МВД Дениса Монастырского. А уже в июле Кабмин окончательно утвердил Выговского на должность начальника полиции Украины.

Что же объединяет эту троицу?

А теперь наступает интереснейший момент — несмотря на работу в разных структурах есть то, что объединяет этих троих. Один председательствует в ВСУ, другой в СБУ, а третий — в НПУ, но все они уроженцы Житомирщины. Валерий Залужный родом из Звягеля, Василий Малюк из Коростышева, Иван Выговский из Коростенщины.

Были ли все трое знакомы с высокими должностями — остается открытым вопросом.

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