Залужный, Малюк и Выговский: что объединяет руководителей сверхважных в Украине структур

Таких подробностей вы точно не знали.
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, председатель СБУ Василий Малюк и глава Национальной полиции Иван Выговский — три разных и одновременно похожие персоны. Эти трое руководят в самое тяжелое для Украины время.
Что объединяет руководителей столь важных структур в государстве — в эксклюзиве ТСН.ua.
Легендарное интервью Залужного
“Только что у меня появятся средства, я что-то сделаю. Мне плевать, никто меня не остановит”, — это интервью украинского генерала наделала шум в сети. Так Валерий Залужный высказался о Крыме и его увольнении. Пока партнеры боялись ядерных угроз Путина, он действовал.
В определенный момент этой войны Валерий Залужный стал символом не только Вооруженных сил, но и Украины в целом гарантом, совестью и силой нации.
"Если наши партнеры боятся использовать свое оружие, мы будем убивать из своего, но только столько, сколько будет необходимо", — говорит он.
Почему Залужный хотел стать военным?
А вот мечты стать военным и защищать государство не покидали Залужного с раннего детства. Пример он брал отца. Первые годы жизни Валерий провел в гарнизонах.
С чего все начиналось?
“Ростом маленький, невысокий с большим букетом таким. Пришел и сказал: "Я хочу на этой партии сесть". Я спрашивала, а кем ты будешь? Он говорит, "Солдатом, буду защищать нашу страну", — такие воспоминания о себе Залужный оставил своей первой учительнице.
Отличником в школе не был, говорят преподаватели. После окончания поступил в машиностроительный техникум и только потом отправился в военные. Сначала Одесское высшее командное училище, затем Национальная академия обороны и Национальный университет обороны имени Ивана Черняховского.
Все окончил с отличием и в 2020 году становится магистром международных отношений Острожской академии.
Валерий Залужный прошел карьерный путь от командира взвода и роты до командира батальона. А война для него началась еще в 2014 году. Тогда его назначили на должность заместителя командира сектора "С" зоны АТО в Донецкой области. В боях под Дебальцевым он командовал батальоном.
В 2017 году Залужный получил звание генерал-майора, но все равно продлил службу на передовой. В 2018-2019 годах был первым заместителем командующего Объединенными силами — начальником штаба ООС. В 2022 году указом президента Залужному было присвоено звание генерала.
А вот главнокомандующим Вооруженными силами Украины Валерий Залужный стал с июля 2021 года. Вот что говорил о Залужном герое Украины Дмитрий Коцюбайло, известный как Да Винчи — он, к сожалению, погиб 7 марта под Бахмутом.
@grntmedia Герой Украины Дмитрий Коцюбайло "Да Винчи" об отношении к Главнокомандующему Вооруженными силами Украины Валерию Залужному. #ссу #война #залужный ♬ оригинальный звук — ГРУНТ
Тайный знак Залужного
Командующий ВСУ как никто уверен, что победа будет за Украиной и постоянно показывает тайный знак, но не все понимают, что он означает.
Знаменитый жест "ножницы" Валерия Залужного означает совсем не победу, как ошибочно считает большинство. Об этом рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в интервью журналистке Натальи Мосейчук на канале Мосейчук+. Он объяснил, что это совсем не жест "Victory", потому что его показывают лицевой стороной ладони к собеседнику. Залужный делает наоборот, и мало кто понимает разницу, но она принципиальна.
“Когда еще стреляли из лука, когда были старые войны… И когда брали в плен, то первое, что делали – отрубали фаланги пальцев для того, чтобы не было возможности натягивать лук. Валерий Федорович показал именно так — и на это немногие обратили внимание — это значит, что мы натягиваем лук и будем в вас стрелять», — отметил Данилов.
Теперь Залужный – один из 100 самых влиятельных людей мира по версии редакции издания TIME.
Василий Малюк
Свой авторитет доказал и Василий Малюк. В феврале 2023 года Верховная рада назначила его главой Службы безопасности Украины. И, очевидно, не ошиблась. До своего назначения он пол года был исполняющим обязанности и за это время его запомнили разоблачением шпионов и корректировщиков огня России. А самой скандальной стала компания поиска российских связей в УПЦ московского патриархата.
Начало карьеры
Свою карьеру Василий начал уже в 18 лет и отправился на военную службу в органах государственной безопасности. За время службы в региональных управлениях СБУ занимал должности от оперуполномоченного до заместителя начальника управления, начальника отдела по борьбе с коррупцией и организованной преступностью.
Учился в Национальной академии Службы безопасности Украины по специальности правоведение. А стать тем, кто сейчас, как признался в одном из интервью, он мечтал всегда.
“С детства я мечтал стать спецслужбистом. С девятого класса я готовил себя к этому и физически, и умственно занимался спортом и юриспруденцию активно”, — говорил он.
Чем еще запомнился новый глава СБУ?
С 2014 года он принимал участие в АТО в Донбассе и за это был награжден отличием президента Украины. Полномасштабное вторжение России Василий Малюк встретил замглавы Службы безопасности Украины. А когда скандального предшественника уволили, сначала исполнял обязанности начальника, а затем возглавил службу.
Роль СБУ во главе с Малюком в истории со взрывом на Крымском мосту до сих пор окутана легендами. Лишь недавно он признался, что первым подрывом занимался лично со своими двумя коллегами.
Тогда взрыв грузовика повредил автомобильные пролеты и поджег грузовой поезд цистерны с горючим. Хотя сначала это интересное событие по понятным причинам комментировал совсем по-другому.
"На крымском мосту, наверное, не тем горючим заправился какой-то грузовой автомобиль и имеют то, что имеют", — говорил он.
Уникальная спецоперация СБУ
Провести незаметно взрывчатку на Крымский мост – задача со звездочкой. Но глава СБУ тогда предложил вариант со взрывчаткой, обмотанной целлофановой пленкой. Груз в виде больших рулонов выглядел абсолютно гражданским и не должен вызывать подозрения. Так и вышло.
Другая громкая атака на Крымские мост и Черноморский флот РФ подняла особую шумиху. Тогда надводные морские дроны поразили "Оленегорский горняк" и танкер. А беспилотник, совершивший атаку, говорят в СБУ, получил название "Sea Baby", то есть морской малыш. Вот такое интересное и простое название, которое так и намекает, что не существует места, куда бы ни добрался глава СБУ Украины Малюк.
Сеть разразилась мемами после этого случая.
Рвало интернет и сразу после назначения Малюка на должность. Между тем в СБУ подчеркивают, что сейчас работают над рядом новых интересных операций в акватории Черного моря.
Что известно о новом главе НПУ?
Пока в СБУ готовятся снова кошмарить россиян, новый руководитель Национальной полиции Украины выполняет свою важную миссию — делает все, чтобы российские преступления по всей территории Украины были задокументированы и переданы в Гаагу.
И также он заявил, что планирует, чтобы все полицейские, которые не были на войне, отработали на прифронтовых участках бок о бок с другими коллегами.
Карьера Выговского
На новую должность Кабмин перевел Ивана Выговского в июле этого года. Службу в органах внутренних дел Виговский начал в 1999 году с должности следователя Очаковского горрайонного отдела Николаевской области.
В 2003 окончил Национальный университет внутренних дел Украины, а с 2015 по 2016 работал уже начальником Очаковского отдела полиции ГУНП. В 2016 году стал заместителем начальника главного управления в Николаевской области, а с 14 февраля 2020 был назначен на должность начальника ГУНП в Полтавской области.
А уже в августе 2021 Иван Виговский стал новым главой Национальной полиции города Киева. Он заменил на этом посту Андрея Крищенко, который 11 августа подал в отставку.
20 января 2022 года Кабинет Министров Украины назначил Ивана Выговского временно исполняющим обязанности главы Национальной полиции Украины вместо Игоря Клименко, которого назначили исполняющим обязанности министра внутренних дел после гибели в авиакатастрофе в Броварах главы МВД Дениса Монастырского. А уже в июле Кабмин окончательно утвердил Выговского на должность начальника полиции Украины.
Что же объединяет эту троицу?
А теперь наступает интереснейший момент — несмотря на работу в разных структурах есть то, что объединяет этих троих. Один председательствует в ВСУ, другой в СБУ, а третий — в НПУ, но все они уроженцы Житомирщины. Валерий Залужный родом из Звягеля, Василий Малюк из Коростышева, Иван Выговский из Коростенщины.
Были ли все трое знакомы с высокими должностями — остается открытым вопросом.
▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Такого вы ТОЧНО не знали! Что объединяет Залужного, Малыша и Выговского?
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