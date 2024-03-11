Залужный – непригоден к службе и уезжает из Украины: новые подробности

Заявление об отставке еще в феврале и непригодность к военной службе – стали известны детали увольнения экс-главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Почему поднялась новая шумиха в обществе, кто еще последовал за Залужным и почему решили сделать именно такие шаги, говорится в эксклюзиве Виктории Гнатюк TSN.ua.

Увольнение Залужного

50-летнего Валерия Залужного, который более двух лет занимал должность главнокомандующего Вооруженными силами Украины и встретил на этом посту полномасштабную войну, отправил в отставку президент Владимир Зеленский. Об этом он заявил в специальном обращении 8 февраля.

Новая должность для Залужного

С тех пор в обществе поднялась шумиха : одни неохотно согласились с решением президента, другие высказывали предположение, что главкома "слили". После вручения Залужному звания Героя Украины он исчез из медиапространства, поэтому украинцы терялись в догадках, предложат ли уже экс-главкому ВСУ новую должность, ведь Зеленский отмечал, что Залужный остается в команде.

И уже ровно через месяц 7 марта в традиционном вечернем обращении Владимир Зеленский объявляет, что Валерий Залужный едет послом в Великобританию.

Удачное решение?

Залужный на новое назначение публично пока никак не отреагировал. Правда, сама подача этой информации выглядела несколько странной – сначала Министерство иностранных дел опубликовало на своем сайте сообщение о том, что на эту должность хотят назначить Залужного и ожидают согласования кандидатуры, а затем об этом сообщил президент в своем обращении.

Хотя обычно о назначении послов сообщают уже, так сказать, постфактом, ведь дать добро на кандидатуру должно иностранное государство. Журналисты ВВС пытались объяснить, почему поступили именно так и предположили, что это могла быть некая многоходовка.

Во-первых, Банковая могла предоставить публичность процессу, чтобы избежать любых слухов и спекуляций вокруг этой темы, ведь персона Залужного слишком медийна, поэтому вполне вероятно, что информация об этом могла просочиться еще до самого указа, как уже было до этого с увольнением.

Во-вторых, вполне вероятно, что получив согласие Залужного, власти решили этим объявлением как можно быстрее показать, что бывший главком продолжает оставаться в команде президента.

И, наконец, это могло быть желанием просто перестраховаться. А вдруг во время продолжительной бюрократической процедуры генерал передумает? Журналисты также предполагают, что такое решение очень удачное и выгодное для самого Зеленского, хотя информация о будущем назначении Залужного послом стала несколько неожиданной. В первую очередь из-за того, что, по данным СМИ, еще до освобождения от должности главнокомандующего Залужный отказался от аналогичных предложений, например стать секретарем СНБО.

Почему согласился стать послом – вопрос открытый. Но можно быть уверенным в одном – это решение точно удачное для Владимира Зеленского. Во-первых, украинские власти наконец-то определились с кандидатурой посла в Британии, которого там нет с июля 2023 года. А это определенно не плюс для Украины.

Что сможет сделать Залужный?

К тому же туда поедет известный человек с высоким уровнем доверия. Западные партнеры уважают Залужного, а сам у него интерес к дипломатии, ведь окончил магистериум Острожской академии по специальности "Международные отношения". И хотя он "ас" в военном деле, у него нет дипломатического опыта, впрочем, все равно с точки зрения налаживания тесных отношений с Западом – это удачная идея. Тем более что британская сторона восприняла эту новость с оптимизмом, там Залужного знают и уважают. А в Украине много незакрытых вопросов по военной помощи.

Как Залужный уедет из Украины?

Ну и во-вторых: это назначение будет означать, что Залужный не пойдет в политику, несмотря на его высокие рейтинги. До этого генерал никак не комментировал тему своих политических амбиций, но разговоров об этом и в политических, и в экспертных кругах было достаточно много. Впрочем, есть еще одно но.

Залужный – генерал и военный, даже после освобождения от должности главкома. Мобилизационный возраст в Украине давно установлен от 18 до 60 лет, а Залужному же 50. Это еще тот период, когда из Украины выезд мужчинам запрещен, но его разрешают при определенных условиях. Итак, возникал вопрос, как это объяснят людям.

Здесь в СМИ появляется новая информация – экс-главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный еще зимой прошел военно-врачебную комиссию (ВВК), где был признан непригодным для службы в армии, сообщило издание “Зеркало недели” со ссылкой на собственные источники.

По информации издания, до этого всего еще в феврале Залужный написал рапорт об увольнении с военной службы. Также журналисты отмечают, что после отставки с поста главкома ВСУ решением президента Залужный был выведен в распоряжение министра обороны.

"При этих условиях генерал Залужный принял решение уволиться с военной службы, чтобы иметь возможность и право заняться другим делом. Подписал ли рапорт министр обороны после объявления президентом намерения направить Валерия Залужного послом в Лондон — неизвестно", — отмечали в издании.

Залужный больше не военный?

Так почему он написал рапорт? Все проще, чем кажется. Решение по ситуации на фронте теперь принимает новая команда. Кстати, через два месяца после перехода в распоряжение министра обороны Залужный и члены его команды будут получать зарплату только за звание. В частности, экс-главком получал бы только 1762 гривны, как на такие деньги прожить? Верно, никак.

Чем-то другим заниматься как военному тоже бы уже не вышло, а чтобы выйти на ту же пенсию и найти себе новое занятие, или условно, отправиться, допустим, в какой-то бизнес, ему нужно уйти со службы. Что он и сделал. Следовательно, Залужный, который имеет высокое доверие среди украинского народа и уважение от политиков Запада, и дальше продолжит служить на благо Украине, и, возможно, именно он сможет сдвинуть определенные вопросы с мертвых точек.

Кто еще может уехать в Лондон?

Но интрига продолжается, ведь остается вопросом и как дальше сформируется команда Залужного и поедет ли в Лондон он сам или возьмет в помощь своих верных соратников? К примеру, Сергея Шапталу, который тоже уже снял военную форму и по данным источникам "Украинской правды" тоже прошел ВВК и оказался непригодным к военной службе. Так ли это, скоро станет известно, журналисты направили соответствующий запрос в Министерство обороны.

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ЗАЛУЖНЫЙ — НЕПРИГОДНЫЙ К СЛУЖБЕ?! Экс-главком ВСУ едет из Украины? Громкие подробности!