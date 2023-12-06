Залужный осуществил мечту маленькой землячки и сделал важное заявление, которое вы могли не заметить — подробности

Валерий Залужный 6 декабря вышел в прямой эфир. А еще главнокомандующий ВСУ сделал важное заявление, которое вы могли не заметить.

Интересные подробности рассказала в эксклюзивном сюжете для TSN.ua журналистка Виктория Гнатюк.

Чудо от Залужного

Поздравляют наших защитников сегодня со всех уголков мира, но на самом деле нужно благодарить и делать это каждый день, и после победы тоже. Впрочем, сегодня особый день и удивительно. Ведь теперь 6 декабря — не только День Вооруженных Сил Украины, но и День Святого Николая — день, когда детские мечты должны осуществляться.

Без бороды, конечно, и костюма, но в форме и с улыбкой на все 32 Святым Николаем для девочки стал Валерий Залужный и в прямом эфире Завтрака с 1 +1 осуществил мечту маленькой землячки, которая за год для нашего войска собрала более 100 тысяч гривен своей смекалкой.

Что известно о юной волонтере?

Живой пример, что искреннее и бескорыстное добро возвращается. Наши коллеги из Завтрака с 1+1 узнали о Татьяне больше, поэтому вдохновиться маленькой волонтером предлагаем и вам.

Мощное обращение Залужного в ВСУ

А чтобы все эти мечты сбывались, наши защитники ежедневно борются за победу и за каждое следующее утро. В честь Дня Вооруженных Сил Украины особо обратился к бойцам и Залужный, а во время речи не просто поздравил военных, но и тайно подал знак.

"Именно вы, несмотря на звание и должности, стоите за будущее наших детей. Это то, ради чего мы боремся, не имея права на поражение", — Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в День Вооруженных Сил Украины



Склоняю голову перед вашим подвигом! Перед каждым солдатом, сержантом и… pic.twitter.com/jLWU2U3zBR — Цензор.НЕТ ✍️ (@censor_net) December 6, 2023

Залужный акцентировал внимание не только на том, что Украина не имеет права на поражение: Горд за каждого, кто сегодня находится в рядах Вооруженных сил Украины.

Он добавил, что Украина не сдается благодаря ВСУ, и что каждый украинец, находящийся на временно оккупированной территории, ждет украинских защитников.

“И благодаря вам я снова и снова убеждаюсь – как бы трудно нам ни было, но точно не будет стыдно! Спасибо за службу!», — подытожил он.

Необычное обращение от Зеленского

И куда же без обращения президента в столь важный для всей страны день. Украинцы уже привыкли к его ежедневным видео во время войны, но на этот раз речь Зеленского совсем нетипична. Он напомнил украинцам о борьбе наших защитников на фронте за свободу и ее цену, а сделал это в самом центре столицы дорогой к стене памяти, чем и ошарашил украинцев: в простой одежде, без охраны, с телефоном в руках и вежливое “добрый день ” рядовой женщине.

Congratulations on Ukraine's Armed Forces Day! pic.twitter.com/PGqG3Zy007 — Volodymyr Zelenskyy/Владимир Зеленский (@ZelenskyyUa) December 6, 2023

Награждение в госпитале

После чествования памяти павших Героев президент отправился и в госпиталь, где лечатся украинские защитники после ранений, полученных на поле боя. Щемящие кадры награждения дальше.

Чудо на фронте

Чудеса случились и на фронте. Святой Николай, который 21 месяц нес службу с бойцами в 500 метрах от нуля, ушел на отдых, а его заменил коллега, который будет продолжать оберегать украинских защитников.

"Ротация святых Николаев".

500 метров до линии боевого столкновения. pic.twitter.com/OTTnEQXK8g – Олег Володарский (@volodarskijo) December 6, 2023

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ЗАЛУЖНЫЙ ВЫШЕЛ В ПРЯМОЙ ЭФИР!

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