Залужный покидает Украину: все о новой должности экс-главкома ВСУ

Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный уже в скором времени может покинуть Украину. Все из-за новой должности, о которой ранее сообщал президент Украины Владимир Зеленский. Говорят, что британцы наконец-то согласились на кандидатуру "железного генерала" и тот вскоре может занять новую дипломатическую должность.

Что известно о назначении Залужного, действительно ли он уже вскоре возглавит посольство в Лондоне и какие новые задачи будут стоять перед "железным генералом"? Подробности рассказал в эксклюзивном сюжете для TSN.ua журналист Артем Зябкин.

Залужный скоро будет в Лондоне?

Залужный уже на полпути в Лондон и получил все необходимые разрешения. Бывший гепрокурор Украины Юрий Луценко в интервью "5 каналу" заявил, что экс-главком ВСУ Валерий Залужный наконец-то получил агреман от Британии. А это значит, что Валерий Федорович очень скоро может возглавить диппредставительство.



“Лондон направил агреман – то есть согласование на назначение послом господина Залужного. Так что в ближайшее время мы, наконец, почти через год, а может и больше, получим в Лондоне посла Украины. 5-6 дней назад согласовали агреман”, — сообщил Луценко.

Инсайд от Луценко

Об этом Луценко заявил 19 апреля, с тех пор официальных подтверждений его словам не было, однако сам Луценко считает, что очень скоро о назначении объявят и на Банковой. Сам же Залужный, по его словам, на финальной стадии подготовки к новой должности: он уже прошел все проверки в МИДе и сейчас формирует команду нового посольства.

Напомним, что 8 февраля 2024 года, после нескольких месяцев слухов и распрей в Сети президент Украины Владимир Зеленский заявил, что тогдашний главком ВСУ легендарный генерал Валерий Залужный уходит в отставку. К тому же президент призвал командира продолжить служить Украине. Ходили слухи, что Залужный может возглавить аппарат СНБО Украины, однако через месяц в МИД объявили, что эксголовком возглавит посольство в британской столице.



“7 марта 2024 года президент Украины согласовал кандидатуру Валерия Залужного на должность Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии. Министерство иностранных дел Украины направило британской стороне соответствующий запрос на агреман”, — сообщили в МИД.

Тогда эту новость украинцы восприняли неоднозначно. Многие хотели видеть генерала во главе ВСУ, а некоторые даже обвиняли президента в том, что тот якобы послал своего будущего политического конкурента в некую иностранную ссылку. Вызвало некоторое непонимание и то, как именно в Украине объявили о назначении Залужного: президент объявил об этом в обращении, еще до того, как кандидатуру Залужного согласовали в Лондоне, а это якобы нарушение дипломатического протокола.

Залужный справится?

Впрочем, по мнению бывшего министра иностранных дел Украины Павла Климкина, который тогда комментировал новоназначение, это не должно стать проблемой для британцев. А вот Залужному будет нелегко в новой должности.



«Дипломатия — это действительно деятельность, наука о том, чтобы говорить на общем языке с друзьями и с недругами, не теряя свое. Чтобы сохранять смысл взаимного уважения… я не говорю с врагами, я говорю с недругами – понимаете разницу. И в этом смысле это очень специфическая наука, специфический подход. То есть там нужно иметь очень взвешенную фигуру.

Будет ли интерес к личности господина Валерия в Британии? Безусловно, будет. Будет ли ему там просто? Нет, будет очень сложно. Скорее всего, во второй половине года там будут выборы. Изменится ли коалиция? Посмотрим. Эти выборы накладываются на американские выборы», – отметил Климкин.

У Залужного есть "проблема"

Спрашивали Климкина и о другой “проблеме” — отсутствие дипломатического опыта у военного. По его мнению, Залужный имеет все шансы стать хорошим послом, но для этого потребуется учиться по ходу и понимать, чем на самом деле занимается посол в 21 веке.



Послы не делают политику, это мы уже проехали, чтобы они определяли сложные политические игры, такого нет. Политика производится в столицах, гражданским обществом, бизнесом. Но послы не должны восприниматься как смесь туристического бюро и переводчиков, в противном случае мы можем закрыть наши посольства. "Пропускать через себя рационально, частично эмоционально, должны строить связи на перспективу, быть способными поддерживать контакт, а главное — говорить со страной языком, который ему понятен. Это очень сложно. Большинство наших послов сегодня этого не могут, хотя у нас есть классные послы», – сказал Климкин.

Кстати, сам Залужный о своем новоназначении до сих пор не сказал ни слова.

Предшественник Залужного высказался

Посол в Британии Украине очень нужен. На самом деле это ключевое для Украины представительство пустует уже почти год — с июля 2023-го. И снова не обошлось без скандала. Экспосол Украины в Великобритании Вадим Пристайко не так давно возглавлял МИД и был опытным дипломатом, к которому вроде бы не было претензий, кроме одной.

В интервью Sky News он порекомендовал "публичный поединок" между Зеленским и бывшим министром обороны Британии Беном Уоллесом, который, как передает Guardian, в кулуарах саммита НАТО в Вильнюсе якобы призвал Зеленского быть более благодарным за помощь союзников.



“Нравится нам это или нет, но люди хотят видеть немного благодарности. Иногда вы просите страны отказаться от собственных запасов вооружений, а повторные требования Запада могут привести к отторжению некоторых ключевых электоратов», – сказал Бен Уоллес.



Зеленский тогда ответил так:



“Честно говоря, я не совсем понимаю вопрос. Мне кажется, мы всегда были очень благодарны Соединенному королевству, всегда благодарны премьер-министрам и министру обороны, господину Уоллесу, потому что действительно люди в Британии всегда поддерживали украинцев. Мы за это очень благодарны. Я не знаю, что он подразумевает, как еще нам нужно поблагодарить. Тогда пусть он напишет мне и скажет, как мы должны благодарить людей, чтобы мы были полностью благодарны. А еще можем утром просыпаться и благодарить министра лично”.



А Пристайко якобы призвал президента меньше использовать сарказм: «Я думаю, он ответил немного с сарказмом в его вчерашнем заявлении… Он сказал, что каждое утро он будет просыпаться и звонить Бену Уоллесу, чтобы поблагодарить его… Я не думаю, что это здоровый сарказм. Саркастический комментарий британского министра об Amazon получил такой же саркастический ответ президента Зеленского. Но я уверен, что сарказм между дружественными странами не нужен”.

Пристайко же пожелал Залужному на новой должности нрава и рассказал, какие задачи и самые большие вызовы там будут ждать: «Первый самый большой вызов, который ожидает Залужного — это справиться с волной популярности, потому что в Британии его ждут, ценят и хорошо знают, кто он.

Но когда эйфория пройдет, считаю, что одной из самых больших задач, которые предстанут перед генералом, будет восстановить и вдохнуть новую жизнь в поддержку, оказываемую нам партнерами”.

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