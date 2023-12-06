Залужный в эфире "Сніданку з 1+1" обратился к своей юной землячке

Татьяна Портянко – 11-летняя землячка Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного из города Звягель Житомирской области. Девочка с начала полномасштабного вторжения почти каждый день выходит на улицы городов и призывает сыграть с ней в шашки – так Татьяна собирает деньги для ВСУ.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный / Фото: Офис президента Украины

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Растрогал до слез! Залужный лично поздравил маленькую землячку, собирающую донаты для ВСУ

У Татьяны первый разряд из шашек. Недавно девочка стала вице-чемпионкой Украины и чемпионкой Киева. А начала заниматься шашками, когда ей было почти семь лет. За полтора года Татьяна собрала уже более 140 тысяч гривен на нужды украинских военных.

Шашистка Татьяна Портянко/Фото: из открытых источников

В эфире "Сніданку з 1+1" Валерий Залужный поздравил свою землячку с Днем святого Николая – девочка получила особенный подарок.

"Татьянка, поздравляю. Мне чрезвычайно приятно принимать участие в этом действе и передать поздравления от святого Николая. И еще мне очень-очень приятно, что ты моя землячка и я тебе тоже передал маленькое поздравление… Ты большая молодец и очень здорово, что мы с тобой прославляем наш родной город и свою страну.. Поздравляю тебя с праздником, береги себя. И мне очень приятно быть причастным к святому Николаю. Береги себя. Удачи тебе и побед!", — обратился к девочке Главнокомандующий ВСУ.

Ведущие программы Руслан Сеничкин и Людмила Барбир передали Татьяне шашки и флаг Украины с автографом Валерия Залужного.

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