Залужный рассказал, когда и как для него началась война

АТО и ООС — это тоже была война, развязанная Россией.

Главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный подчеркнул, что украинсике кадровые военные вынуждены были воевать против России задолго до полномасштабного вторжения - с лета 2014 года.

Об этом он говорил в интервью Дмитрию Комарову в спецпроекте "Рік. За кадром".

Генерал Залужный признался, что ему тяжело говорить о том, как удалось выстоять в этой войне.

“Основные впечатления для меня были летом 2014 года – именно тогда война началась для меня. Тогда война началась для кадровых военных”, — заметил он.

По его словам, 24 февраля 2022 изменился масштаб войны, но ее содержание осталось.

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“Восемь лет мы это делали, восемь лет мы воевали, восемь лет мы морально были готовы к тому, чтобы врага убивать, а не ждать, что он успокоится и оставит нас в покое. Эти 8 лет войны закалили нас и научили воевать, чего россияне от нас не ожидали. Это была для нас школа. Мы готовились морально и физически все 8 лет”, — подчеркнул главнокомандующий ВСУ.

Валерий Залужный отметил, что и АТО (антитеррористическая операция), и ООС (операция Объединенных сил) – это все была война, развязанная Россией против Украины.

“Война, в которой погибли многие люди. Также многие получили ранения, калечились в боях за родную страну”, — с грустью заметил украинский генерал.

Напомним, главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный появился на свадьбе украинской пары в то время, когда российская пропаганда распространяет фейки о его "гибели".

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