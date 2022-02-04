Залужный рассказал о денежном обеспечении ВСУ и объяснил, почему минимальный контракт должен составлять 10 лет

Залужный рассказал о денежном обеспечении ВСУ и объяснил, почему минимальный контракт должен составлять 10 лет

Главнокомандующий ВСУ отметил необходимость профессионализации украинской армии.

Вопрос материального обеспечения украинской армии напрямую зависит от кадровой реформы Вооруженных сил Украины.

Соответствующее убеждение главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 3 февраля озвучил в эфире ток-шоу "Право на владу" на телеканале "1+1".

"К сожалению, на сегодняшний день говорить только о материальном обеспечении в ВСУ — это утопия. Для того, чтобы говорить о материальном обеспечении, необходимо параллельно говорить и о реформе кадрового обеспечения", — высказался он.

По словам Залужного, "кадровый подход и кадровое движение военнослужащих (...) должно быть коренным образом изменено, и параллельно с ним должно идти денежное обеспечение".

Главнокомандующий подчеркнул необходимость профессионализации армии. Он также заявил, что минимальный контракт с ВСУ должен составлять не менее 10 лет.

"Чтобы за эти 10 лет человек понимал, чего он достигнет: с первого дня и до последнего. И государство должно понимать, что это профессионал, пришедший на 10 лет. Он должен думать, каким образом обеспечить его жильем, достойной зарплатой для того, чтобы он мог развиваться", — подытожил он.

Напомним, что 1 февраля президент Украины Владимир Зеленский во время заседания парламента подписал указ о прекращении призыва украинцев с 1 января 2024 года.

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