Залужный рассказал об "интересных вещах", которые разведка заметила в России

По словам Залужного, украинская разведка усилила свою деятельность.
Вооруженные силы Украины давно отслеживают деятельность ВС РФ и заметили "интересные вещи".
Об этом сказал главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный в четверг, 3 февраля в прямом эфире ток-шоу "Право на владу".
"В последнее время уже ясно понял, что такое РФ и ее армия. ВСУ давно отслеживают деятельность Вооруженных сил РФ. И только за прошлый год мы увидели несколько интересных вещей. Перед проведением учений "Запад 2021" было большое перемещение войск на территории России. Опять же таки, увеличение численности происходило на границах с Украиной. Мы понимали, что это будет продолжаться, поэтому средства разведки были усилены ", – сказал он.
Ранее Валерий Залужный заявил, что военная операция по вхождению на временно оккупированную территорию Луганской и Донецкой областей (ОРДЛО) не планируется.
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