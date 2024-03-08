Залужный уезжает из Украины: экс-главкому ВСУ нашли новую должность, но есть одно "но"

Бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный получил новую должность. Теперь "железный генерал" будет представлять украинские интересы в Лондоне, заняв очень важную, но вакантную должность посла Украины в Великобритании.

Что означает новое назначение президента и действительно ли Залужный хотел пойти на дипломатическую службу, рассказал в эксклюзивном сюжете для TSN.ua журналист Артем Зябкин.

Залужный едет в Лондон?

Похоже, громкая эпопея с увольнением экс-главнокомандующего Вооруженными силами Украины подошла к своему логическому концу. Несмотря на многочисленные слухи о конфликте между Зеленским и Залужным, "железный генерал" решил остаться в команде президента. Теперь он будет представлять Украину в Великобритании, а Лондон – один из самых мощных союзников Киева. По словам президента Украины, упомянувшего о назначении в своем обращении, Залужный хотел пойти на дипломатическую работу.

Источники журналистов утверждают, что президент Зеленский впервые предложил должность посла Залужному прямо перед его увольнением, но тогда генерал якобы отказался. Ходили слухи, что Залужному предлагали заменить Алексея Данилова и стать секретарем Совета национальной безопасности и обороны, но, как видите, не срослось.

Теперь же Валерий Федорович согласился возглавить украинское дипломатическое представительство, впрочем последнее слово за Лондоном. Необходимую для назначения на должность процедуру британцы пока не провели. Но замолвить словечко за нового посла Зеленский таки имел возможность. 7 марта, в день подписания указа о назначении Залужного, украинский президент беседовал с министром обороны Соединенного Королевства Грантом Шаппсом.

Прокомментировал назначение Залужного и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. По его словам, предложение Залужный принял с радостью, а он в свою очередь доволен, что теперь в Лондоне Украина будет иметь надежного человека.

Залужный идеально подходит на роль посла, потому что, кроме безупречного имиджа, имеет еще и военную профессию и точно знает на собственном опыте, что нужно украинскому войску. Теперь переговоры о передаче Украине оружия от Британии станут более предметными и, возможно, более успешными. К тому же Залужный в декабре 2020-го окончил магистериум Острожской академии по специальности "Международные отношения". Президент Зеленский искал именно такого посла, добавил министр.

Но куда без критики. Все мы помним, как из-за увольнения Залужного чуть не разразился громкий скандал. С конца осени 2023-го Сеть была переполнена слухами и инсайдами от украинских и западных СМИ о том, что Зеленский и Залужный якобы конфликтуют. Тогда увольнение экс-головкома посчитали "расправой" над мощным политическим оппонентом, ведь Залужный имеет высокую поддержку общества.

Стоит напомнить, что в феврале 2024 года американское издание The Washington Post получило копии секретных отчетов московского центра информационных операций "C". Журналисты пришли к выводу, что с середины 2022 года Россия с новой силой взялась за информационную войну в Украине.

"Залужный vs Зеленский" — российская ИПСО?

Среди задач ИПСОшников было посеять розочарование украинцев относительно ВСУ и оскандалить политическое руководство. Основной темой московских вбросов стал именно "конфликт" Зеленского с Залужным. Только на продвижение этого одного месседжа Кремль потратил сотни тысяч долларов, активно привлекал блоггеров и лидеров мнений, а также иностранных журналистов.

Несмотря на российские фейки, ни одна из сторон факта существования конфликта между ними не комментировала. Зато после увольнения Зеленский наградил Залужного званием Героя Украины. Встреча президента с генералом выглядела очень теплой.

Несмотря на громкие слухи, не для всех назначение Залужного оказалось очевидным. Еще на прошлой неделе в Лондоне ожидали другого назначения, заявил украинский журналист Юрий Дощатов. Согласился с ним и народный депутат Ярослав Железняк, намекнув, что послом должен был стать другой политик.

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"Оппозиция" не в восторге

А нардеп Владимир Арьев из "Европейской солидарности" напомнил, что процедура назначения Залужного только стартовала.

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Оценка опытного дипломата

"Это действительно нестандартный случай", — так публичное объявление о назначении Залужного послом еще до официального согласования Лондона описал экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко. Он соглашается с действующим министром, что у Залужного есть все шансы стать хорошим дипломатом и усилить позиции Украины в Лондоне, однако такое публичное назначение заставляет его задуматься.

"Это нестандартный подход, скажем так. Меня он подталкивает к мысли о том, что эта тема уже обсуждалась, и обе стороны решили, что пусть это будет нарушение традиционных дипломатических канонов, но в этом плане ничего особенно не изменится, потому что одна и другая сторона об этом договорились. А может быть, это сделано для того, чтобы положить конец разговорам о том, что у нас уже так долго нет посла в Британии. Вот он сейчас будет, давайте еще подождем формальные неделю-две-месяц, получим ответную ноту и Валерий Залужный поедет выполнять свои функции".

Офис президента таким образом "преодолевает" негатив?

А вот нардеп от "Голоса" Андрей Осадчук видит в решении Зеленского другой подводный камень. Говорит, в ОП таким образом хотели уменьшить оставшийся после увольнения "железного генерала" негатив.



“Я думаю, что офис президента очень аккуратно мониторит социологические настроения, они это всегда делали. И я думаю, что негативный шлейф отставки Залужного остается до сих пор существенным для Офиса, и им нужно было как можно быстрее дать какую-нибудь более или менее положительную новость, чтобы погасить эти негативные настроения”.

В Сети мнения пользователей о назначении Залужного традиционно разделились. Кто-то убежден, что таким образом бывшего главкома отправили куда подальше от украинской политики. Есть и те, кто считает, что должность посла слишком мала для легенды ВСУ. Впрочем, с этим согласны не все. Вот как прокомментировала новость девушка погибшего украинского пилота "Джуса" Мелания Подоляк.

О боже, какое "унижение" – стать послом в одной из наиважнейших для Украины стран-партнеров, ого, в месте, где постоянно нужно работать, много светиться, привлекать внимание и доверие, боже, как же Залужный это переживет, как же его ненавидит Банковая, ого, вот это конфликт, ужас… — Melaniya Podolyak (@MelaniePodolyak) March 7, 2024

Действительно ли Залужный хотел быть дипломатом? Зеленский говорит, что да, а сам Валерий Федорович никоим образом свое назначение пока не прокомментировал. Но раньше Залужный признался, что хотел уйти из армии еще в 2021 году. Как передавали СМИ со ссылкой на близкое окружение бывшего главкома, накануне увольнения Залужный не собирался идти в политику, зато планировал заняться своим здоровьем и, возможно, преподавать.

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