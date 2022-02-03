Залужный успокоил Путина: у ВСУ нет планов "нападения" на Донбасс и Крым

Залужный успокоил Путина: у ВСУ нет планов "нападения" на Донбасс и Крым

Никакие разговоры о военной операции не ведутся.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил, что военная операция по вхождению на временно оккупированную территорию Луганской и Донецкой области не планируется.

Об этом он заявил в четверг, 3 февраля, в прямом эфире ток-шоу "Право на владу".

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"Должен успокоить и президента РФ, и жителей России — никаких распоряжений, никаких разговоров о том, чтобы планировать военную операцию по вхождению на временно оккупированную территорию Луганской и Донецкой области или временно оккупированный Крым — не велось", — сказал главнокомандующий ВСУ.

Напомним, что командование ВС РФ продолжает перекидывать на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) военную технику и вооружение для усиления боевиков . В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины также сообщили, что российско-оккупационные войска намеренно открывают огонь в своих для совершения провокации.

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