Залужный засветился в самой горячей точке фронта: что главнокомандующий делал в Авдеевке

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный побывал в самой горячей точке фронта — в Авдеевке и на Купянском направлении.

Россияне беспощадно штурмуют Авдеевку и пытаются оцепить город. В самый ад к бойцам в Донецкую область поехал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Какое заявление он сделал и чем в настоящее время занимаются россияне, говорится на YouTube-канале ТСН.ua.

Визит Залужного в Авдеевку

Сейчас дорога к Авдеевке — это дорога в сам ад фронта. Круглосуточно россияне штурмуют город и пытаются взять в окружение.

"Мы понимали, что они полезут в ближайшие дни, но не думали, что они пойдут ночью. Хотя военные четко сказали, что ночью будут штурмы, ребята были готовы. Новая волна не менее мощная, чем та, что была 10-11 октября. Снова большое количество техники", – говорит руководитель Авдеевской МВА Виталий Барабаш.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный на фронте/Фото: скриншот с видео

Учитывая эти события, к защитникам в Авдеевке поехал и сам главнокомандующий Валерий Залужный. По его словам, простых участков фронта нет нигде, но сложнее всего сейчас в Авдеевке, потому что именно туда россияне бросают все свои силы.

"На войне нет простых участков фронта. Есть только те, где сложнее. Сейчас — это Авдеевка. Здесь противник не оставляет попыток прорвать нашу оборону и оцепить город. Враг активно применяет штурмовые подразделения, бросает большое количество бронетехники, используя авиацию и артиллерию. Несмотря на все, наши воины продолжают героически отбивать атаки, уничтожая живую силу и технику противника”, — говорит Залужный.

ВСУ дают мощный ответ

Захватить Авдеевку оккупанты пытаются уже год, но в течение этого времени ВСУ уверенно держат оборону. В то же время известный историк и исследователь войны Филлипс О'Брайен заявил, что оккупанты возле Авдеевки понесут катастрофические потери и живой силы, и техники.

"На самом деле потери России снова начали стремительно расти, она понесла огромное количество потерь БМП за короткий промежуток времени, а боевые качества российских солдат все еще выглядели панически и недостаточно подготовленными", — говорит исследователь войны.

В свою очередь, ВСУ наносят мощный ответ. Только в ночь на 19 октября украинским военным удалось сжечь около 50 единиц техники и навсегда приземлить Су-25. Бойцы даже сняли на видео, как штурмовой самолет рухнул вниз. Этим они поделились и с Залужным.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный на фронте/Фото: скриншот с видео

В частности, своими успехами поделились и бойцы 53-й отдельной механизированной бригады имени князя Владимира Мономаха. Защитники показали, как с помощью дронов филигранно поджаривают врага.

В то же время наступление россиян военные эксперты уже называют провальным, а если те продолжат — их ждет тот же сценарий, что и под Киевом или Угледаром.

А вот сами россияне, как обычно, правды не признают. Минобороны РФ в своем телеграмм-канале традиционно отчитывались о проделанной работе и ежедневно заявляли об "успехах" на Авдеевском направлении. Однако в последние дни их рупоры затихли. 19 октября лишь скупо написали, что на Авдеевском направлении уничтожили пункт управления 110-й механизированной бригады ВСУ. Отвлекать внимание, чтобы не раскрывать поражения, пытаются другими якобы видео-успехами по разным направлениям фронта.

И пока россияне отмалчиваются, во время рабочего визита в Донецкую область, Залужный вместе с командующими и командирами бригад, выполняющими задачи на Авдеевском направлении, определили последовательность шагов, учитывая постоянное изменение оперативной обстановки.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный на фронте/Фото: скриншот с видео

Ситуация на Купянском направлении

Посетил главнокомандующий и Купянское направление, оттуда подробностей визита немного. Залужный лишь отметил, что и в этом направлении оккупанты не оставляют попыток наступать.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный на фронте/Фото: скриншот с видео

"Также провели работу на Купянском направлении, где оккупанты продолжают наступательные действия. Наши ребята крепко держат оборону в сверхсложных условиях", — сказал главнокомандующий.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: "Залужный засветился в самой горячей точке войны! Россияне маскируют провалы на фронте!"

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