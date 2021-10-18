Заманили на фотосессию: отец студентки рассказал, как его дочь похитили во Львове и требовали 2 млн евро

Заманили на фотосессию: отец студентки рассказал, как его дочь похитили во Львове и требовали 2 млн евро

Среди похитителей была 17-летняя школьница.

Похитили девушку и требовали два миллиона евро. На Львовщине в СИЗО отправили трех юношей, которых подозревают в заключении дочери бизнесмена. Их 17-летняя сообщница под домашним арестом. Отец потерпевшей студентки говорит, что в тот день будто стал героем криминального триллера.

Об этом 18 октября говорится в сюжете ТСН.16:45.

"У тебя есть время до 2:00 ночи, чтобы перевести деньги за выкуп Анжелы — 2 миллиона евро. Если денег на счете не будет, то не увидишь свою дочь живой, твое время пошло": такое сообщение отец 19-летней студентки получил в 14.37. Тогда Анжела уже полчаса была у похитителей.

"Я понял, что это люди неадекватные, даже не умеют писать. Все было написано с ошибками. Вторая угроза пришла жене на телефон в половине 7, уже с видео. Тоже говорили, если не заплатим деньги, то ее увидим", — говорит отец пострадавшей Юрий Лящук.

Их Анжела подрабатывала фотографом. Девушка не хочет показывать своего лица. Говорит фотосессию у нее заказала клиентка, которую она уже снимала неделю назад.

"Она меня встретила, провела в квартиру, закрыла дверь и все началось. Трое неизвестных парней были в балаклавах, забрали у меня телефон и сказали ждать", — говорит девушка.

Похитители продержали пленницу 8 часов в квартире, которую арендовали посуточно недалеко центра города. Угрожали пистолетом. Его и другие вещественные доказательства правоохранители изъяли в квартире уже после того как освободили девушку.

"Оперативникам удалось установить место нахождения пленници и место нахождения преступников. Преступники не успели оказать сопротивление, потому что задержание было очень мгновенное и скоростное", — говорит в.и.о. начальника Львовского городского управления полиции Богдан Собко.

Пленницу живу и не поврежденную передали отцу.

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"Когда ее уже освободили, мне сбросили фотографию, что она уже на улице стоит, тогда я приехал туда. Я ее обнял", — говорит отец пострадавшей Юрий Лящук.

В полиции говорят, свое преступление подозреваемые планировали тщательно. Поскольку почти все они из неблагополучных семей хотели за выкуп пожить на "широкую ногу", уже планировали покупку квартир и авто. Среди задержанных — двое несовершеннолетних, в том числе 17-летняя школьница, которая заманила пострадавшую в квартиру. Другим похитителям — 17, 19 и 25 лет. Всем уже избрана мера пресечения.

"Совершенное преступление, совершенное данными лицами, относится к категории тяжких преступлений, поскольку лишения свободы предусматривает санкция статьи от 3 до 7 лет. Поэтому ходатайствовали содержания под стражей без права определения залога. Суд решил, что трое парней будут под стражей без права на залог. А их 17-летняя сообщница — под круглосуточным домашним арестом", — говорит прокурор отдела защиты интересов детей и противодействия насилию Львовской областной прокуратуры Назарий Яворский.

Жертва похищения оправляется от пережитого. Посещает психолога. Еще решает, совсем откажется от подработки фотографированием или будет проводить съемки только в публичных местах.

Напомним, во Львове трое мужчин похитили 19-летнюю девушку и требовали от ее отца 2 млн евро. Мужчина обратился в полицию.

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