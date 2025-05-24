Замаскированное наступление сразу на 6 областей: Жданов объяснил срочные заявления Путина

Путин заявил о создании «буферной зоны», означающей новое наступление армии РФ / © ТСН

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На протяжении последних суток в России на высшем уровне несколько раз высказались по поводу создания так называемой буферной зоны вдоль границы. По словам главы Кремля Владимира Путина, речь идет о тех российских областях, которые граничат с Сумской, Черниговской, Харьковской. Кроме того, пропагандистские СМИ РФ со ссылкой на должностных лиц сообщают, что в буферную зону могут войти Одесская, Николаевская и Днепропетровская области.

Украинский военный эксперт Олег Жданов в комментарии для ТСН.ua обращает внимание на то, что и Путин, и российские чиновники высказались о создании так называемой санитарной зоны минимум уже в третий раз за последние три года. При этом прослеживается то, что заявления о создании такой зоны не что иное, как заявления об очередной попытке наступления армии РФ. Только другими словами.

Сумщина под угрозой

«О Сумской области. Дело в том, что наступление идет. В Сумской области продолжаются серьезные и активные боевые действия с обеих сторон. Там и мы пытаемся атаковать, и армия РФ», — анализирует ситуацию Олег Жданов.

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И объясняет: «Наращивание усилий в ближайшие недели (со стороны врага — Ред.) в Сумской области маловероятно. Чтобы провести наступательную операцию, нужно перебросить туда как минимум тысяч 50-70 личного состава».

По его мнению, перебросить скрыто такое количество невозможно.

«Есть накопление личного состава в Белгородской области, но это, возможно, личный состав, задача которого — восполнять потери. Зайти в Сумскую область на 15-20 км у врага нет возможностей. Если бы была возможность, армия РФ была бы уже под Сумами», — говорит Жданов.

Черниговская область: возможна эскалация

О ситуации на Черниговщине, граничащей с Россией, эксперт говорит: «В Черниговской области мы держим определенное количество войск. Но, я думаю, что там, скорее всего, будет эскалация. Она будет проявляться в виде работы ДРГ».

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По словам Жданова, дело в том, что в Курской и Брянской областях действует Центр подготовки спецназа.

«Думаю, что для создания иллюзии активизации боевых действий могут задействовать ДРГ», — прогнозирует действия врага аналитик.

Харьковская область: атак может увеличиться

В Харьковской области, где не утихают бои с начала полномасштабного вторжения, атак, по мнению Жданова, станет больше: «Армия РФ может увеличить количество атак. Но не существенно. В России сейчас нет ударной группировки для того, чтобы двинуться в сторону Харькова. На плацдарме Липцы (до границы с Россией менее 10 км) — позиционные бои, перестрелки, ДРГ. Большей боевой активности Россия не проявляет».

По словам Жданова, по состоянию на сегодняшний день не наблюдается достаточной ударной группировки захватчиков, которая могла бы прорвать украинскую оборону на Волчанском направлении.

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Южные регионы: угроза с реки

Относительно ряда южных регионов Олег Жданов говорит, что на отдельных направлениях ситуация может стать еще более напряженной.

«Я бы сказал о Херсонской области. Думаю, армия РФ постарается форсировать Днепр, чтобы закрепиться пехотными группами на правом берегу реки. В целом, считаю, что на 2026 год оккупанты имеют планы по захвату Херсонской, Николаевской и Одесской областей. Если дотянут до 2026 года. Не раньше. То есть возможна эскалация на Днепре с помощью ДРГ и эскалация в виде воздушных ударов по инфраструктуре, гражданскому населению», — предполагает аналитик.

Днепропетровская область готовится

Учитывая ту ситуацию, о которой говорится в последнее время по Днепропетровщине, Жданов говорит, что не стоит тешиться иллюзиям.

«То, что армия РФ идет к Днепропетровской области — это аксиома. Потому что они хотят выйти на административные границы Донецкой области, а последняя граничит с Днепропетровщиной. Но два года мы строим линию обороны. Наше командование предполагает, что там будут бои, на админграницах. Они (фортификационные сооружения — Ред.) построены для того, чтобы остановить противника», — отмечает он.

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Не стоит забывать о запугивании

Анализируя ситуация по всем направлениям, Жданов говорит, что заявления российского руководства о наступлении в то время, когда оно происходит на отдельных направлениях, следует расценивать в том числе и как чисто политические.

«Противника и его союзников хотят пугать, РФ достала «старую пластинку». Потому и есть заявления о том, что «мы завтра идем в наступление», «завтра собираем огромную армию». Смотрите, есть Брянская область. По данным нашей разведки, там находятся 10–11 тыс. военных РФ. Это фактически дивизия для прикрытия государственной границы», — объясняет эксперт.

Что с фортификационными сооружениями

В последнее время многие украинцы высказывают мнение о том, что за три года войны Украина не построила или построила на ненадлежащем уровне линии обороны, поэтому армия РФ и продвигается. Олег Жданов о фортификации говорит так: «По словам военных, с которыми я общаюсь, скажу, что мы не сидим на месте. Роем и окопы, и рвы, ставим «зубы дракона». Стала популярной колючая проволока, потому что способна замедлить продвижение врага, если тот пытается передвигаться на мотоциклах. Колючую проволоку растягивают с помощью роботов».

И продолжает: «Что касается моря, довольно большая акватория моря заминирована, есть минные поля, поэтому по морю просто так не «погасаешь».

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Следует отметить, что в информпространстве, например, в прошлом году, появлялись сообщения от отдельных военных, отмечавших, что на некоторых направлениях оборонные сооружения отсутствовали.

Куда пойдет армия РФ в ближайшее время на Донбассе

По словам Жданова, ситуация будет сохраняться приблизительно на нынешнем уровне где-то до начала июня.

«В июне возможна активизация по нескольким направлениям. Скорее всего, это будет Донецкая область. В течение лета армия РФ будет пытаться захватить Славянско-Краматорскую агломерацию, чтобы выйти на границу Днепропетровской области».

Ранее сообщалось, какой может быть война в Украине после разговора Трампа с Путиным.

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