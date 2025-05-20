"Замечательный" разговор Трампа и Путина: какой была реакция Зеленского и почему в ЕС "ошеломлены" заявлениями США

Трамп и Путин / © ТСН.ua

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Президент США Дональд Трамп накануне провел телефонный разговор с российским диктатором Путиным, который в итоге назвал «замечательным». Трамп теперь настаивает на прямых переговорах между Украиной и Россией, которые, по его мнению, должны привести к прекращению огня и наступлению мира. Европейские лидеры и президент Украины Владимир Зеленский также имели аж два раунда телефонных переговоров с Трампом, пытаясь убедить его в неготовности Путина к миру и необходимости принудить его к прекращению огня. Впрочем, потерпели неудачу.

Об этом говорится в материале корреспондента ТСН в США Ольги Кошеленко.

Заявления Трампа после разговора с Путиным

После завершения двухчасового телефонного разговора с Путиным президент Соединенных Штатов делает сообщение в соцсети Truth Social.

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«Дух и тон разговора были замечательными! Россия стремится к масштабной торговле с США» — гордится Дональд Трамп. Так, как будто не было нескольких раундов переговоров в Саудовской Аравии, четырех вояжей спецпредставителя Стивена Виткоффа в Москву и встречи в Турции, Трамп заявляет — Россия и Украина немедленно начнут переговоры о прекращении огня. Но на этот раз — один на один, без посредников.



Европейские лидеры и Владимир Зеленский говорили с Трампом и до, и после его разговора с Путиным, чтобы убедить — лидер США должен твердо настаивать на прекращении огня. Но Трамп позже признается — на Путина он не давил, к прекращению кровопролития не призывал.

«Нет, нет, я не поднимал этот вопрос, но я сказал, что пришло время остановить это все. И я считаю, что он хочет остановиться. Послушайте, думаю, я способен определить, хочет ли он этого, будет ли это делать. Я думаю, была высокая вероятность, примерно 50 на 50, что он скажет: „Я хочу забрать все“. Я не знал, что он скажет. И тогда это была бы совсем другая проблема. Но я считаю, что он хочет остановиться, почти уверен», — заявил Трамп.

Что известно о вероятных переговорах

Российский диктатор итогами разговора также остался доволен. И объявил, что его делегация начнет работать с украинцами над меморандумом, который должен привести к прекращению огня, но с условиями — чтобы первопричины войны были искоренены. Президент Украины объяснил это иначе — о прямых переговорах двух делегаций речь не идет, стороны лишь вновь должны сформулировать свои предложения.

«Разговор был длинный, разный по характеру. Я так понимаю, что президент Трамп считает, что самое важное это прямые переговоры между Украиной и Россией. //В сухом остатке он считает, что российская сторона будет давать ответы сигналы, которые они видят, как может быть прекращение огня и следующие шаги. Их видение. Я в свою очередь попросил президента Трампа, что если видение российской стороны будет не поддержано украинской стороной, мы бы хотели иметь возможность об этом говорить и чтобы США имели возможность рассматривать это именно как нежелание российской стороны закончить войну, то

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Зеленский не скрывает, что во время первого разговора с президентом США в понедельник просил его о введении сильных санкций против России из-за ее неготовности к миру. Трамп возможность санкций сейчас публично отрицает, это, мол, только ухудшит ситуацию, впрочем, не исключил такой возможности в будущем. Публичный тон Зеленского очень осторожный, общаясь с журналистами после разговора, он избегал критиковать Трампа.

Реакция в ЕС

Лидеры стран ЕС, к которым присоединились президент Еврокомиссии и папа Римский, тоже прокомментировали итоги разговора крайне осторожно. Президент Еврокомиссии Фон дер Ляйен заявила — важно, чтобы США оставались вовлеченными, значение координации с Вашингтоном подчеркнул и президент Финляндии Стубб, в офисе канцлера Германии Мерца выразили надежду на следующие совместные с США шаги. Издание FT со ссылкой на источник рассказало об их настоящей реакции.

«Один человек, знакомый с ходом разговора, сказал, что лидеры были потрясены, когда президент США описал то, о чем было договорено. И добавила: было очевидно, что Трамп „не готов оказывать большее давление“ на Путина, чтобы тот по-настоящему садился за стол переговоров. В европейских столицах лидеры опасаются, что Трамп может заключить соглашение с Путиным, которое удовлетворит его максималистские требования, и продать интересы Украины, спеша прекратить боевые действия», — говорится в материале.

Дональд Трамп не исключил, что вообще может оставить посредничество в мирном урегулировании, если прогресса не будет. Владимир Зеленский взамен сказал — надеется на еще одну встречу всех команд, включая россиян, на высоком уровне. Площадкой может стать Турция, Ватикан или Швейцария.

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