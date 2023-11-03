Замена командующего Сил спецопераций: Хоренко сделал неожиданное признание

В пятницу, 3 ноября стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский заменил командующего Сил специальных операций: вместо генерала Виктор Хоренко назначен полковник Сергей Лупанчук.

Как выяснилось, это стало неожиданностью как для самого Виктора Хоренко, так и для главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. ТСН.ua разбирался в деталях этой кадровой перестановки.

Сначала появились указы

Президент Владимир Зеленский назначил Сергея Лупанчука командующим Сил специальных операций Вооруженных сил Украины. Об этом говорится в указе президента №728.

"Назначить полковника Лупанчука Сергея Константиновича командующим Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины", — говорится в указе.

Предыдущим указом №727 Зеленский уволил с должности командующего ССО Виктора Хоренко.

Стоит отметить, что недавно в статье журнала Time появилась информация, что скоро будет уволен "старший генерал, ответственный за контрнаступление".

Ожидание президента от нового командующего ССО

В вечернем видеообращении к украинцам 3 ноября президент рассказал, чего он ожидает от нового командующего Сил спецопераций полковника Сергея Лупанчука.

"Провел замену в командном составе Вооруженных Сил Украины – назначил полковника Сергея Лупанчука новым командующим Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины. Это опытный офицер – боевой офицер, правильный командир и человек, который может добавить нашим Силам специальных операций большей мощности. Ждем новых результатов" – сказал президент.

Чем будет заниматься бывший командующий ССО: Зеленский дал ответ

Зеленский также сообщил в видеообращении, чем будет заниматься бывший командующий ССО Виктор Хоренко.

"Генерал Виктор Хоренко, командовавший Силами специальных операций, продолжит выполнять специальные задания в составе ГУР МО Украины", – сказал Зеленский.

В то же время сам Хоренко сказал, что окончательно не определился, где будет служить.

"Мы будем все делать для победы, но еще окончательно я не определился", — отметил он.

"Узнал об этом из СМИ..."

Генерал Виктор Хоренко сообщил, что о такой кадровой перестановке узнал из СМИ. Более того, по его словам, похоже на то, что для главнокомандующего Валерия Залужного это также стало неожиданностью.

Такую кадровую рокировку Виктор Хоренко прокомментировал в эфире ток-шоу "Украинская правда".

"Причины лично не знаю. Скажу так, узнал об этом из средств массовой информации. Общался также с главнокомандующим, который тоже мне объяснить этого не смог. Должны были подавать представления в главком, но он мне ответил, что (никто – ред.) такого не делал... Не понимаю, что произошло... Он (Залужный – ред.) меня вызвал и спрашивал, в курсе ли, что за ситуация. Я сказал, что я не владею информацией", — рассказал экс-командующий ССО.

Хоренко отметил, что похоже на то, что Залужный тоже не знал о его увольнении.

Бывший командующий ССО Виктор Хоренко / Фото: Facebook/Командование Сил специальных операций ВСУ

Виктор Хоренко также рассказал, общался ли с Офисом президента по этому поводу.

"Мне такого доступа официально не дают, но лица, ответственные за коммуникацию с Вооруженными силами и непосредственно с Силами обороны, мне такой информации в настоящее время не дали", — пояснил он.

Отвечая на вопрос, может ли отставка быть связана с неудачами на фронте, Хоренко отметил, что в разговоре с Залужным об этом речь не шла.

"Об этом вопросе вообще речь не шла. Когда я общался с Валерием Федоровичем, он сказал, что ко мне вопросов по выполнению задач нет. То есть мы удачно работаем на определенных направлениях и в этом случае — это также для меня вопрос", — сказал генерал.

Что говорит Хоренко о своем преемнике

Комментируя назначение полковника Сергея Лупанчука, Хоренко отметил, что они еще не общались.

"Не могу ничего пока сказать, потому что еще лично не общались после этих событий. Возможно, со временем...", – резюмировал Виктор Хоренко.

Напомним, Хоренко был назначен на должность командующего Сил спецопераций 25 июля 2022 года. 16 августа он вошел в состав Ставки главнокомандующего.

Отметим, что Виктор Хоренко на днях дал большое интервью ТСН и рассказал об операциях ССО.

На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео Командующий, до сих пор остававшийся в тени. Первое интервью Генерала Хоренко

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