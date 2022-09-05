Замена любимцу украинцев Борису Джонсону: на что надеяться Украине от нового премьера Великобритании

В Великобритании с сегодняшнего дня правительство страны в третий раз в истории возглавила женщина. Ранее Лиз Трасс занимала должность главы министерства иностранных дел и успела зарекомендовать себя «ястребом» в отношениях с Россией.

В юности Лиз Трасс была лейбористкой, а стала ожесточенным консерватором. Сначала подписывала межпартийное заявление против Брекзита, а после референдума взялась его защищать. Она приехала в Москву в меховой шапке в стиле Маргарет Тэтчер — первой женщины, ставшей главой британского правительства и осталась в памяти как "железная леди", говорится в ТСН.

Она занимает должность премьера в разгаре войны и жесточайшего в современности экономического кризиса. «Кто-то скажет, что поставкой тяжелого оружия мы провоцируем хуже, но, по-моему, бездействие стало бы куда большей провокацией. Сейчас время для храбрости, а не для осторожности», – заявляла Трасс.

Во время последнего визита в Москву в начале февраля, 47-летняя Лиз Трасс – на тот момент глава британской дипломатии – среди прочего заявила, что Британия не признает российского суверенитета над Воронежской и Ростовской областями – вероятнее всего, перепутав их с Донецкой и Луганской. Российского министра иностранных дел Лаврова это настолько разозлило, что с пресс-конференции он ушел, не дожидаясь коллеги. МИД Британии потом лаконично извинился.

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«Мы должны быть готовы долго поддерживать Украину, потому что мы должны защищать свободу и демократию», — отметила Трасс.

Британия, как и Соединенные Штаты, до сих пор являлась одним из ключевых союзников Украины. Имя Бориса Джонсона, который за время полномасштабной войны уже трижды посещал Киев, стало для украинцев почти родным.

Теперь уже Лиз Трасс придется доказывать британцам, что логика отказа от дешевых российских энергоносителей – единственно возможная при этих условиях. А это значит – решать один из самых сложных кризисов в новейшей истории островного государства. «Сейчас время абсолютного шторма. В Британии растут цены на еду, все базовые товары, коммунальные услуги. Этого не выдерживает медицинская система, подкошенная «ководом», да и все другие государственные службы. Банк Англии, независимый от политики, поднимет процентную ставку в следующем году, поэтому нас ждет экономическое падение. Следующему премьеру достается очень, очень тяжелое наследие», – говорит политолог Тим Бэйл.

Британская пресса сообщает, что полиция уже готовится к росту количества краж и уличных протестов. Владельцы небольших бизнесов в отчаянии – цены на ток выросли в десять раз. Ведь ток привязан стоимостью к газу. Во время предвыборной кампании Лиз Трасс заявляла, что регулировать рынок не собирается, будет бороться с кризисом – иначе. «Мой основной приоритет – снижение налогов», – заявила она.

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Оппоненты упрекают: богатым британцам это поможет гораздо больше, чем бедным. Они называют Лиз Трасс еще худшей оппортунисткой и популисткой, чем ее предшественник. Поклонники утверждают, что она четко знает, чего хочет, и имеет видение – того, как решать неотложные проблемы.

Завтра Лиз Трасс едет к ее величеству. По традиции, это должно было происходить в Букингемском дворце, но из-за состояния здоровья королева примет премьера в шотландском дворце Балморал, там же попрощается с Борисом Джонсоном, самым скандальным главой британского правительства в новейшей истории.

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