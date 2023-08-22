Замена Путина на Мишустина: советник легиона "Свобода России" о том, почему это невыгодно Украине

Алексей Барановский подчеркнул, что главное задание Легиона – идти до Москвы, чтобы добить путинский режим у него в логове.

Режим Путина и самого диктатора можно отстранить от власти только силовым, вооруженным путем. Это можно сделать с помощью похода легиона "Свобода России" на Москву.

Такое мнение высказал советник по коммуникации российской оппозиции и легиона "Свобода России" Алексей Барановский в интервью ТСН.ua.

"Мы (российская оппозиция. – Ред.) боимся очень сильно, что Запад согласится на какой-то статус-кво. Грубо говоря: Путин уходит, а вместо него приходит Мишустин. Да, Мишустин прекратит войну, выведет войска. Но это значит, что путинский режим сохранится", – говорит Барановский.

По его словам, такой вариант является повторением сценария с чеченскими войнами, когда после Первой чеченской войны российская армия получила по зубам. Но через несколько лет перевооружилась, поднакопила сил и снова напала.

"Если не добить путинский режим, если согласиться на замену Путина на Мишустина, или на кого бы то ни было еще, то через несколько лет российская империя снова сможет напасть на Украину. Поэтому мы исходим из того, что обязательно нужно добивать путинский режим у него в логове.

Это позиция Украины, Польши, стран Балтии, а чем дальше от российских границ – Париж, Берлин, Вашингтон, там уже у них не все так однозначно. В любом случае, наше задание – идти до Москвы", – подытожил Алексей Барановский.

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