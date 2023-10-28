Заместитель командира подразделения рассказал, как переживает смерти побратимов: "Голова должна быть ясной"

Украинский снайпер на позывной "Дед", заместитель командира тактического подразделения особого назначения "Гром" рассказал, как он справляется с потерями собратьев на фронте. Он заметил, что на войне нельзя давать волю эмоциям.

Об этом он рассказал ведущей ТСН Натальи Островской в проекте "НАТО".

"Когда погиб мой лучший друг, мой лучший снайпер Тоха - это был черный день. Мы думали, что можем погибнуть мы все, но не он. Тоха был душой компании. Худой, маленький, весь в болячках. Это случилось в первой половине дня. Вечером, как бы это ни звучало, мы пили чай и шутили", - вспоминает снайпер.

Заместитель командира тактического подразделения особого назначения "Гром" добавил, что на фронте нельзя дать волю эмоциям.

"Нельзя на фронте дать волю эмоциям. Особенно гневу - мол, я всех орков убью. Не убьешь - сам погибнешь. Голова должна быть ясной. Нельзя давать волю трауру. Да, Тоха погиб, но я религиозный человек. Я верю, что он на небесах, что он наш ангел. Он погиб, нам всегда его будет не хватать, но нам его не вернуть. Это не значит, что мы должны закрыться в себе, он погиб, чтобы мы жили. Поэтому сложно сказать, что может выбить из колеи. Даже в такие дни, когда погибает несколько ребят, с которыми мы выходили. Бывали случаи, когда осколки голову отрывали. Это - боль, с которой ты постоянно живешь, но она нами не управляет", - говорит "Дед".

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Самое откровенное интервью снайпера "Деда" о войне: Сейчас мы не выйдем на границы 1991 года!

Напомним, ЕС отстает от планов по поставке Украине боеприпасов.

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