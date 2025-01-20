Заместитель министра Ляшко рассказал, как спасся от киллеров, и назвал их мотивы

Первый заместитель министра здравоохранения Сергей Дубров в комментарии для ТСН.ua подтвердил, что правоохранители предотвратили его убийство.

Напомним, по данным Киевской городской прокуратуры, в октябре 2024 года в одной из столичных больниц в результате тяжелых травм, полученных во время ДТП, скончалась женщина. Первый заместитель министра, являющийся врачом-анестезиологом, в тот день дежурил в медучреждении.

По данным прокуратуры, несмотря на серьезные травмы в результате аварии, друзья женщины (мужчина со своей знакомой) считали, что в ее смерти виноват именно врач, поэтому решили его убить.

"Это все так. Женщина попала с очень тяжелыми травмами. Было сделано все, что возможно, лечение предоставлялось по протоколам", – уточняет чиновник.

По его словам, после смерти женщины от тяжелых травм, полученных в ДТП, конфликта с ее родственниками не было, но как оказалось, друзья умершей решили убить врача.

"Мотивы мне до сих пор непонятны. Нормальный человек такого (планировать убийство – Ред.) не будет делать. Трудно объяснить. Когда женщина умерла, то начались угрозы не только в мой адрес. За мной следили, я несколько раз видел возле своего дома ту машину, на которой они (те, кто планировал убийство – Ред.) ездили. Потом оказалось, что они купили оружие", – сказал нам Дубров и добавил, что после того, как узнал о слежке за собой, переселил жену с детьми в безопасное место.

По словам Дуброва, фигуранты дела арестованы, сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

Напомним, в Киеве хотели убить первого заместителя главы Минздрава: стали известны громкие подробности.

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