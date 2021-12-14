Заметенные трассы, поваленные деревья и автомобили в "ловушках": Ровенщина страдает от сильных снегопадов

В результате непогоды в области увязали "скорые", автобусы и грузовики, а также повалены десятки деревьев.

Запад Украины, в частности Ровенская область, приходит в себя от обильного снегопада. Там дорожники уже сутки работают в усиленном режиме. Кроме того, в области объявлено штормовое предупреждение из-за сильной гололедицы и тумана.

Детальнее об этом – в сюжете ТСН. 19:30.

Одна за другой в Ровно вытягивают фуры, которые не могут преодолеть подъемы, покрытые снегом. В то же время в области из снежной ловушки вытягивали "скорую" с тяжелобольным пациентом. Деревья гнуло и ломало на дороги и машины. И это всего за несколько часов. Некоторые подмогу так и не вызвали. Фельдшер, который с бригадой не смог добраться к пациенту, взял сумку с лекарствами и пешком преодолел полтора километра.

По словам пресс-секретаря ГСЧС Ровенщины Олеси Осипчук, из снежных сугробов спасатели с помощью тяжелой инженерной техники вытащили, кроме кареты скорой помощи, перевозившей тяжелобольного мужчину, школьный автобус и 13 грузовых автомобилей.

Новости Ровенской области: из-за снегопада повалило десятки деревьев

Трассу Киев-Чоп накануне заметало – дорожники расчищают дорогу от снега. "Трудно, потому что машин очень много, поток большой идет, снег лепит, ничего не видно, но стараемся справляться", — говорит дорожник.

В настоящее время они работают круглосуточно и в усиленном режиме. В частности, говорят, много соли использовали за эти сутки. На дорогах Ровенщины было использовано 468 тонн чистой соли и 1865 тонн противогололедных материалов. Хотя сейчас непогода утихла, дорожники не расслабляются, ведь, по прогнозам синоптиков, вскоре ударит мороз. Поэтому водителей призывают без необходимости на дороги не выезжать.

Как сообщалось ранее, в Ровенской области более двухсот населенных пунктов были обесточены из-за непогоды.

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