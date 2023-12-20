Замглавы Нацполиции подал в отставку после скандального расследования СМИ: детали

Скандальный заместитель председателя Национальной полиции Украины Дмитрий Тышлек, который с начала полномасштабного вторжения до сих пор "не обрубил" связи с Россией, ушел в отставку.

Детальнее о скандале с эксзаместителем главы Нацполиции, московской теще, связях с ростовским криминалитетом и женой с двуглавой курицей на паспорте – в эксклюзиве Артема Зябкина TSN.UA.

Громкое увольнение топ-полицейского

19 декабря стало известно, что скандально известный Тышлек уйдет в отставку. Соответствующий рапорт "по собственному желанию" появился на столе у министра внутренних дел Украины Игоря Клименко. Как позже удалось узнать медийщикам, окончательное решение, а точнее подпись на рапорте, поставили поближе к обеду. Увольнение экс-заместителя Нацпола лично подтвердил и глава МВД Клименко.

"Рапорт Тишлека есть и он принят. Приказ подписал", — сообщил глава МВД.

Вот так в комментарии "РБК-Украина" об этом рассказал и сам скандальный полицейский:

"Я принял решение написать рапорт об освобождении от должности заместителя председателя Нацполиции по собственному желанию. Подал подпись руководству. Также жду результатов расследования ГБР, которое, напомню, было начато именно по моему заявлению, и проверки НАПК".

Дмитрий Тышлек/Скриншот с видео

Скандал из-за связей с РФ

Стоит напомнить, что скандал вокруг Тышлека разразился после расследования Bihus.Info. Журналисты-расследователи, похоже, решили раскопать что-то интересное о Тышлеке и наткнулись на такой «джекпот».

Во-первых, у жены Тышлека есть российский паспорт. Похоже, ни полномасштабное вторжение, которое длится почти 2 года, ни война с 2014 года, ни муж-полицейский не убедили ее отказаться от паспорта с двуглавой курицей.

Тышлек имел "кучу" родственников в России?

У российского паспорта есть и теща Тышлека. Еще до полномасштабного вторжения и несколько раз приезжала к дочери и зятю в гости и непременно возвращалась "на болота". В последний раз приезжала Мария Балакова, так зовут тещу Тышлека, в 2018 году, чтобы приобрести и нотариально "разрешить пользоваться" своей дочери элитной недвижимостью в киевском ЖК "Новопечерские липки".

По информации журналистов, "недурно" живет семья Тышлека и сейчас. В сентябре-октябре 2023 года экс-полицианта частенько замечали в не менее элитном коттеджном городке под Киевом. Записан он правда не на Тышлеков, а на "друзей" семьи – семью Нечипоренко. Проверив информацию об имуществе в открытых реестрах Натальи Нечипоренко, на которую и записана недвижимость, журналисты пришли к выводу, что ни она, ни ее муж не могли заработать на такой дом. По крайней мере, с официальной зарплатой.

Сам Тышлек всю сознательную жизнь работал в полиции. Сначала на Доннечине, а затем в Днепре и Житомире.

"Дмитрий Тишлек всю жизнь работает в системе МВД и Нацполиции. Заместителем руководителя Нацпола он был назначен весной 2023 года. До этого возглавлял столичный Департамент стратегических расследований Нацпола, руководил Департаментом защиты экономики в Днепре и Житомире, а до российского вторжения в 2014 году – около 10 лет работал на родном Донбассе. Интересно, что семья жены Александры Балакай ориентировочно в нулевых переехала в Ростовщину и получила российское гражданство. При этом российский паспорт самой Александры Балакай оставался действующим на лето этого года"", — говорилось в расследовании журналистов.

Тышлека подозревают в "покрытии" криминалитета?

По информации Bihus.Info, связывают Тышлека и с ростовским криминальным авторитетом по прозвищу "Полузверь". Настоящее его имя Андрей Иманали. В 2017 году его нашли в Киеве и выгнали в Россию, где ему должны были дать 7 лет за решеткой. Однако в 2019 году он вновь оказался в Киеве.

Подозрения журналистов Тышлек опроверг и даже сам обратился в НАПК и ГБР, чтобы те расследовали его дело.

Тем не менее, от работы его отстранили еще 26 октября – сразу после выхода журналистского материала. Клименко тогда сразу пообещал действовать с Тышлеком без всяких сантиментов. Расследуют ли дело Тышлека на самом деле и когда завершат – неизвестно.

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ОХ И СКАНДАЛ! Замглавы Нацполиции подал в отставку! Что произошло?