Заминировали даже поля пшеницы: какие мины чаще всего используют оккупанты и что говорят саперы

На Запорожье с начала полномасштабного вторжения саперы обезвредили почти четыре тысячи взрывоопасных предметов. Но впереди еще сотни необследованных гектаров. Особенно в деоккупированных Херсонской и Харьковской областях, куда тоже выезжают чрезвычайники. Этот опыт разминирования, говорят, понадобится при освобождении Запорожского региона.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Киры Овес.

Земли Херсонщины и Харьковщины плотно нашпигованы вражеской взрывчаткой. Медленно, сантиметр за сантиметром, пиротехники проверяют поля, лесополосы, обочины дорог. Владимир недавно вернулся из ротации - освобождал от вражеских снарядов село на Харьковщине, которое вскоре планируют восстанавливать.

"В основном в том селе мы находили системы залпового огня "Град", ПТМ-1, кассетные боеприпасы из "Градов", "Ураганов" и снаряды различного калибра", - говорит руководитель группы механизированного разминирования ГСЧС Украины в Запорожской области Владимир Федорук.

Владимир Федорук уже 28 лет на службе, до полномасштабного вторжения работал в Мелитополе. Был свидетелем того, как россияне уничтожают его часть, едва спасся сам.

Владимир Федорук

"Разбили все, сбросили авиабомбу, термобарические, потом взяли нас в плен на полдня, забрали документы, забрали телефоны, после того сказали выходите из части", - вспоминает спасатель.

Мужчине удалось уехать в Запорожье - здесь продолжил службу в ГСЧС. С приходом зимы работать стало сложнее, говорит пиротехник.

Александр Дудаль только что вернулся из Херсонщины - говорит, больше всего поразило даже не количество взрывчатки, а полностью разрушенные села.

Оккупанты умышленно заминировали даже поля, засеянные пшеницей. Самая опасная для сапера - противопехотная мина.

Опыт работы на деоккупированных территориях соседних регионов - бесценен, говорят саперы. Они оттачивают навыки, которые пригодятся после освобождения всего Запорожья.

Разминирование

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Напомним, для увеличения потенциала Украины по вопросам разминирования и очистки от взрывоопасных предметов освобожденных территорий создано 10 батальонов и три роты.

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