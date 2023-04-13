Замки из грязи и фирменные танцы: в Киеве на озеро выпустили розовых фламинго (фото)

В Киевском зоопарке рассказали, чем именно кормят птиц и почему они обожают мутную воду.

В Киевском зоопарке выпустили на озеро розовых фламинго.

В эти выходные одни из самых ярких и редких птиц Украины – розовые фламинго – уже будут экспонироваться на своих летних озерных угодьях и их смогут увидеть все желающие.

В зоопарке ТСН.ua рассказали, что в этом году для розовых фламинго обустроены новые зоны комфорта с зелеными насаждениями и песчано-глиняными пляжами, а также созданы 10 гнездящихся участков.

"Все ради благополучия птиц и новой особой цели – помощи птицам в получении потомства – в прошлом году боевые действия отсрочили, но не разрушили наши планы", – рассказывают в зоопарке.

Кроме необыкновенной красоты эти пернатые интересны и своим поведением, напоминающим зажигательные танцы. Среди фирменных движений – зажигательная топка в мутной воде с размахиванием крыльями, а также одновременные для всей стаи ритмичные обороты и движения шеи головы.

"У наших посетителей всегда возникают вопросы о мутной воде и береговом иле, в котором живут красивые яркие птицы. Раскроем вам секрет: эти волшебные существа не просто любят грязь, а специально ее ищут. Ведь только из нее они строят настоящие "замки", которые служат им гнездами. Об этом вам расскажут и разъяснительные таблички, установленные у экспозиции", — рассказывает сайт ТСН.ua Кирилл Трантин, гендиректор Киевского зоопарка.

В зоопарке добавляют, что для фламинго готовят особое блюдо, которое называется "Черноморская мешанка", состоящее из:

черноморской мелкой креветки;

измельченной морской и речной рыбы нескольких сортов;

мясного фарша;

порезанного отварного яйца;

кукурузной муки, отрубей, нескольких разных круп;

6 видов свежих растительных ингредиентов.

Это блюдо подается птицам с особой витаминно-минеральной присыпкой.

Кроме того, европейские коллеги передали Киевскому зоопарку профессиональный гранулированный корм "Фламинго", прекрасно сочетающийся с "мишанкой".

Напомним, в одном из сел под Киевом развернулась семейная драма, жертвой которой едва не стал младенец. Спасти ребенка помогла служебная овчарка по прозвищу Гром.

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