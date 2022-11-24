Заморозить войну на 4 месяца: эксперты ответили, зачем Путину блэкаут

По мнению экспертов, главная цель блэкаута в Украине – давление на население и власть.

Создание россиянами блэкаута – это проявление и лютой ненависти, и преследование другой цели.

Об этом в комментарии ТСН.ua рассказали военные эксперты.

"Цель очень проста — погрузить украинцев зимой в холод и голод, — говорит военный эксперт Петр Черник. — Россияне рассчитывают на то, что украинцы выйдут на бунты и будут давить на правительство и президента, чтобы последние садились с Российской Федерацией за стол переговоров. Все просто. Военным путем преодолеть нас не могут, поэтому применяют классический террор принуждения населения к переговорам. Не армии.Они никогда нас не понимали, со времен татаро-монгольской орды. Мы не один народ. Мы – европейцы, они – азиаты. Однозначно они достигнут своей цели, потому что они не понимают нас".

Другой эксперт, военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко так объясняет действия оккупантов:

"Давайте посмотрим, когда начались удары по инфрастурктуре гражданского значения? Именно 10 октября, сразу после того, когда был назначен командующим российской группировкой оккупационных войск в Украине генерал Суровикин. Он всегда использовал элемент террора против гражданского населения как основную тактику и стратегию для преимущества. Он использует ту тактику и стратегию, на которой он обучен. Это не какая-то тактика в зоне боевых действий, это не маневры, это не хитрости стратегического уровня. Это исключительно террор против населения".

По словам Коваленко, смысл уничтожения инфраструктуры – давление на гражданское население.

"Россияне пытаются сделать так, чтобы само население начало давить на власть Украины. Чтобы власть шла на переговоры с российскими оккупантами на условиях России. Именно поэтому они будут продолжать совершать такие действия, удары по критической инфраструктуре, пока у них будет такая возможность. Но это не решает тактические и стратегические задачи, это не возможность одержать победы в зоне боевых действий. Цель – давить", - говорит эксперт.

К этому Коваленко добавляет: "За счет переговоров им нужно заморозить конфликт на 3-4 месяца или больше. Для того, чтобы накопить силы и начать новую волну масштабного вторжения. Весной, летом. Сейчас у них не хватает сил и средств, чтобы держать оборону, не говоря уже о наступлении. Такова стратегия".

Массированные ракетные удары в октябре-ноябре: что известно

В понедельник, 10 октября, Российская Федерация нанесла массированные ракетные удары по территории Украины. Произошло попадание по объектам критической инфраструктуры в 12 областях и г. Киеве, где возникло более 30 пожаров.

Было частично нарушено электроснабжение в 15 областях: Львовская, Ивано-Франковская, Черновицкая, Хмельницкая, Житомирская, Винницкая, Киевская, Кировоградская, Николаевская, Днепропетровская, Запорожская, Полтавская, Харьковская, Сумская, Тернопольская и г. Киев.

В результате вражеских атак погибли 11 человек, травмированы – 89. Всего повреждено 117 объектов, из них — 35 жилых домов.

Жители столицы 17 октября проснулись от взрывов, прогремевших в центре города после объявления воздушной тревоги. Позже мэр столицы Виталий Кличко сообщил об атаке Шевченковского района вражескими дронами-камикадзе, в результате чего произошел взрыв в жилом доме. Как следствие, по предварительным данным, под завалами столичного дома погибли четыре человека, среди которых молодые супруги, ожидавшие рождения ребенка. По данным ГСЧС, 19 человек удалось спасти.

Всего по Украине за утро Воздушные силы уничтожили 37 из 43 дронов, выпущенных Россией. Все беспилотники летели с юга. Такие уточненные данные в эфире телемарафона обнародовал представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Кроме дронов, после 13 часов дня Россия атаковала ракетами территорию Украины. Однако все ракеты, которые летели на Киев, сбили, сообщил советник Офиса президента Алексей Арестович.

Российские террористы в среду, 23 ноября, выпустили по Украине 70 ракет и 5 ударных беспилотников "Ланцет". Украинская ПВО сбила 51 ракету и все дроны.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Ракеты Россия выпустила по Украине самолеты стратегической авиации и кораблей Черноморского флота.

"Пуски осуществлены из 10 самолетов-ракетоносцев Ту-95мс из районов Волгодонска Ростовской области и Каспийского моря, а также из двух малых ракетных катеров из акватории Черного моря. Всего было выпущено около 70 крылатых ракет Х-101/Х-555, "Калибр", – говорится в сообщении.

ВСУ сбили 51 ракету и 5 ударных беспилотников типа "Ланцет".

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