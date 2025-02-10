Заморозка войны: будет ли это проигрышем для Украины – ответ военного

Есть огромная вероятность, что заморозка конфликта в Украине приведет к таким же последствиям, как заморозка АТО/ООС — только в более глобальных масштабах.

Об этом в эксклюзивном интервью журналистке TSN.ua Алине Туришин рассказал главный сержант 126 ОБр ТрО 30-го корпуса морской пехоты ВМС ВСУ Игорь Руляк.

“Смотря, как мы будем использовать этот момент с остановкой конфликта. У меня есть опыт участия в АТО, ООС. Как вы видите, ничего хорошего это не привело: мы расслабились, мы забили. И есть огромная вероятность, что заморозка конфликта приведет к таким же последствиям только в более глобальных масштабах”, – говорит военный.

Алина Туришин и Игорь Руляк/Скриншот по видео TSN.ua

Он отметил, что сегодня линия фронта уже не такая, как была с 2014 года — в Луганской, Донецкой области.

“У нас линия фронта огромная, захватывающая Запорожскую, Днепропетровскую, Донецкую, Луганскую, Харьковскую, Сумскую область. И я думаю, что ничего хорошего в этом нет. Чтобы эта линия заморозки конфликта была несколько иной, мы должны опять же проявить как можно больше мужества, знания, силы, терпения, чтобы изменить ситуацию, возникшую на фронте”, – рассказал Игорь Руляк.

На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: Легендарная 126-я бригада форсировала Днепр! ВПЕРВЫЕ! НЕВЕРОЯТНЫЕ ПОДРОБНОСТИ, ОТ КОТОРЫХ ПЕРЕХВАТЫВАЕТ ДУХ!

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