Заморозки в мае испортят погоду: синоптики поразили прогнозом

В мае ожидается похолодание / © Associated Press

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Погода в Украине в мае снова готовит сюрпризы.

К чему готовиться украинцам и о чем предупреждают синоптики, смотрите в эксклюзиве TСН.ua.

В этом году начало мая в Украине может удивить неожиданными погодными контрастами. Синоптики предупреждают, что вместо ожидаемого весеннего тепла в некоторые регионы может ворваться арктический воздух и, несмотря на тепло, которое наконец-то вернулось в Украину, в начале мая снова ожидаются морозы.

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Согласно прогнозам синоптиков, столбики термометров опустятся до минусовых отметок в период с 2 по 4 мая.

На сайте Meteo.ua сообщается, что в Киеве в субботу, 3 мая, и в воскресенье, 4 мая температура воздуха ночью составит от -2 градусов. Днем столбики термометров покажут +9 — +14 градусов тепла.

В Черкассах тоже ожидаются заморозки 3 и 4 мая. Температура опустится до 0 градусов в ночные часы. Днем будет значительно теплее +8 до +12 градусов. В субботу, 3 мая, возможен небольшой дождь, 4 мая — солнечно.

Во Львове значительное понижение температуры возможно 2 и 3 мая. Ночью — от -2 градусов, днем — значительно теплее, от +7 до +10 градусов тепла. В пятницу, 2 мая, облачно с прояснением, возможен дождь.

В Сумах заморозки ожидаются 3 и 4 мая. Температура воздуха ночью будет от -2 градусов мороза, днем будет тепло — от +6 до +11 градусов тепла.

В субботу, 3 мая, возможны кратковременные осадки.

В Чернигове 3 и 4 мая столбики термометров опустятся до 0 градусов в ночные часы. Днем потеплеет до +13 градусов. В субботу, 3 мая, возможны осадки, в воскресенье, 4 мая, будет преобладать облачная погода.

Между тем метеоролог Наталья Голеня напомнила, что май — переходный месяц, и такие колебания типичны. Даже после сравнительно мягкой весны часто возвращаются ночные морозы.

Впоследствии уже в середине месяца в Украине начинают появляться летние атмосферные явления: грозы, град и шквалы. Однако, чтобы считать погоду по-настоящему пожилой, среднесуточная температура должна стабильно держаться выше +15 °C.

О том, что первая декада мая будет холодной, предостерегает и народный синоптик из Волыни Владимир Деркач. В комментарии «Главреду» он отметил, что умеренные температуры будут держаться как минимум до середины месяца, а уже ближе к завершению первой половины ожидается потепление. В этот период возможны осадки.

Вторая декада будет теплее, но с меньшим количеством дождей. Хотя даже столь стабильной погоды ожидать не стоит — кратковременные ливни все же будут случаться.

А третья декада, по словам Деркача, снова принесет ухудшение погодных условий. Возможно понижение температуры, ветры и влажность. В конце месяца, впрочем, следует ожидать возвращения тепла — не летнего, но комфортного.

Ранее сообщалось, что в Украине на следующей неделе — 21-27 апреля, будет преобладать по-летнему теплая и солнечная погода, но на выходных похолодает, а также пройдут дожди.