Замученные животные, иконы и шприцы: в Харькове активист сделал фотосессию в мусоре, чтобы привлечь внимание к экокатастрофе (видео)

Замученные животные, иконы и шприцы: в Харькове активист сделал фотосессию в мусоре, чтобы привлечь внимание к экокатастрофе (видео)

При расчистке реки активисты нашли трупы зверски убитых собак.

В Харькове экоактивист Артем Приходько устроил фотосессию в куче мусора на реке Уды. Таким образом парень пытался привлечь внимание к экологической катастрофе.

Об этом ТСН.ua сообщил сам Артем Приходько.

Расчисткой реки Уды, которая протекает по территории Харьковской области, экологические активисты занимались четыре месяца. За это время они собрали практически 110 тонн отходов и очистили два километра пути.

"Мы хотели привлечь внимание к экологической проблеме во всей стране. Ко мне пришло множество обращений о том, чтобы заняться очисткой рек в Днепропетровской, Львовской, Полтавской и Киевской областях", — рассказал Артем Приходько.

Он также добавил, что самыми распространенными загрязнителями реки стали продукты жизнедеятельности людей. В частности — пластиковые и стеклянные бутылки из-под алкоголя. Кроме того, во время очистки водоема активисты нашли и трупы животных.

"Обнаружили множество шприцев, детских игрушек, икон. Очень много было животных в намордниках и мешках — то есть их специально топили. Некоторые были уже разложены, у некоторых еще оставалась шерсть. Нашли мы это на участке реки в поселке Бабаи", — подчеркнул экоактивист.

По его словам, следующей весной планируется создать интерактивную карту, на которой можно будет отображать экологические проблемы в водном бассейне, а также запускать подобные экоакции во всех городах и уголках страны.

Напомним, что зеленая вода Днепра может быть вредной не только для человеческого организма, но и привести к гибели животных.

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